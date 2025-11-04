25
رجي: حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأطفالها قضية عدالة وكرامة
Lebanon 24
أقيم في مبنى
وزارة الخارجية والمغتربين
في وسط
بيروت
، بمناسبة "يوم المرأة
اللبنانية
"، حفل السحب الخاص بالنسخة الرابعة من مبادرة "العودة إلى جذور الأرز"، التي أطلقها "بنك بيمو"، برعاية الوزير يوسف رجي، وبالتعاون مع جمعية "جذور
لبنان
".
حضر الاحتفال عدد من السفراء المعتمدين في لبنان، الوزيران السابقان رئيس جمعية "جذور لبنان" راوول نعمة وزياد بارود، رئيس
مجلس الإدارة
المدير العام
لـ"بنك بيمو" الدكتور
رياض
عبجي، ورئيسة "المؤسسة المارونية للانتشار" روز شويري، وشخصيات من المجتمع المدني وعدد من الفائزين في النسخ السابقة، وأعضاء من عائلة "بنك بيمو" وفريق عمله، وضيوف وممثلي
وسائل الإعلام
اللبنانية.
وتحدثت المديرة التنفيذية في "بنك بيمو" كلودين فغالي، فقدمت عرضا موجزا عن "المراحل السابقة للمبادرة"، موضحة "كيف نجحت في غرس شعور عميق بالفخر والانتماء لدى الفائزين، حين رأوا أرزاتهم مغروسة في جبال لبنان".
وألقى رجي كلمة شكر فيها لـ"بنك بيمو هذه المبادرة المستمرة منذ أربع سنوات، والتي هي فعل إيمان بلبنان وتسلط الضوء على قضية المرأة اللبنانية وحقها في منح جنسيتها لأولادها"، وقال: "إنها قضية عدالة ومساواة تعبر عن كرامة كل أم لبنانية وإيمانها العميق بمواطنتها الكاملة".
(الوكالة الوطنية)
