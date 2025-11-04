Advertisement

لبنان

رجي: حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأطفالها قضية عدالة وكرامة

Lebanon 24
04-11-2025 | 11:50
A-
A+

Doc-P-1438022-638978793012263111.png
Doc-P-1438022-638978793012263111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت، بمناسبة "يوم المرأة اللبنانية"، حفل السحب الخاص بالنسخة الرابعة من مبادرة "العودة إلى جذور الأرز"، التي أطلقها "بنك بيمو"، برعاية الوزير يوسف رجي، وبالتعاون مع جمعية "جذور لبنان".
Advertisement

حضر الاحتفال عدد من السفراء المعتمدين في لبنان، الوزيران السابقان رئيس جمعية "جذور لبنان" راوول نعمة وزياد بارود، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"بنك بيمو" الدكتور رياض عبجي، ورئيسة "المؤسسة المارونية للانتشار" روز شويري، وشخصيات من المجتمع المدني وعدد من الفائزين في النسخ السابقة، وأعضاء من عائلة "بنك بيمو" وفريق عمله، وضيوف وممثلي وسائل الإعلام اللبنانية.

وتحدثت المديرة التنفيذية في "بنك بيمو" كلودين فغالي، فقدمت عرضا موجزا عن "المراحل السابقة للمبادرة"، موضحة "كيف نجحت في غرس شعور عميق بالفخر والانتماء لدى الفائزين، حين رأوا أرزاتهم مغروسة في جبال لبنان".

وألقى رجي كلمة شكر فيها لـ"بنك بيمو هذه المبادرة المستمرة منذ أربع سنوات، والتي هي فعل إيمان بلبنان وتسلط الضوء على قضية المرأة اللبنانية وحقها في منح جنسيتها لأولادها"، وقال: "إنها قضية عدالة ومساواة تعبر عن كرامة كل أم لبنانية وإيمانها العميق بمواطنتها الكاملة".

(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية
lebanon 24
04/11/2025 21:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لجنة المرأة والطفل تسعى لإدماج مفهوم العدالة بين الجنسين في النصوص القانونية
lebanon 24
04/11/2025 21:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها
lebanon 24
04/11/2025 21:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
lebanon 24
04/11/2025 21:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

الوكالة الوطنية

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

مجلس الإدارة

المدير العام

اللبنانية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-04
13:59 | 2025-11-04
13:37 | 2025-11-04
13:19 | 2025-11-04
13:12 | 2025-11-04
13:11 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24