لبنان

مشروع أوروبي – أممي لدعم التحول الرقمي والاستدامة في وزارة الصناعة

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:06
استلمت وزارة الصناعة مجموعة شاملة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع "2Circular" الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ويهدف إلى استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد.
وجرت مراسم التسليم  اليوم في مبنى وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومسؤولي يونيدو.

وتشمل المعدات بنية تحتية متكاملة للشبكات، ومفاتيح توصيل، وكابلات، ووحدات تزويد طاقة، وآلات الطباعة متعددة الوظائف. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية في الوزارة، وتحسين الاتصال الرقمي بين المصالح المركزية الخمس في بيروت والمصالح الإقليمية الست في المحافظات، مما يسهم في تطوير عمليات التواصل والتوثيق والكفاءة التشغيلية.

وشكر الوزير عيسى الخوري "الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيدو على الدعم المهم الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية. سيساعد تطوير البنية التحتية الرقمية على تسهيل الخدمات، وتحسين التنسيق بين المديريات، وتسريع المعاملات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على أداء القطاع الصناعي اللبناني".

واضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة مسار التحديث والتحول الرقمي، لأنّ الصناعة الحديثة هي الأساس للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان." (الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24