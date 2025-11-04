25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مشروع أوروبي – أممي لدعم التحول الرقمي والاستدامة في وزارة الصناعة
Lebanon 24
04-11-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استلمت
وزارة الصناعة
مجموعة شاملة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من
الاتحاد الأوروبي
، ضمن إطار مشروع "2Circular" الذي تنفذه منظمة
الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية (يونيدو)، ويهدف إلى استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد.
Advertisement
وجرت مراسم التسليم اليوم في مبنى وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة جو عيسى
الخوري
، وممثلين عن بعثة الاتحاد
الأوروبي
في
لبنان
، ومسؤولي يونيدو.
وتشمل المعدات بنية تحتية متكاملة للشبكات، ومفاتيح توصيل، وكابلات، ووحدات تزويد طاقة، وآلات الطباعة متعددة الوظائف. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية في الوزارة، وتحسين الاتصال الرقمي بين المصالح المركزية الخمس في
بيروت
والمصالح الإقليمية
الست
في المحافظات، مما يسهم في تطوير عمليات التواصل والتوثيق والكفاءة التشغيلية.
وشكر الوزير عيسى الخوري "الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيدو على الدعم المهم الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية. سيساعد تطوير البنية التحتية الرقمية على تسهيل الخدمات، وتحسين التنسيق بين المديريات، وتسريع المعاملات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على أداء القطاع الصناعي اللبناني".
واضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة مسار التحديث والتحول الرقمي، لأنّ الصناعة الحديثة هي الأساس للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان." (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية
04/11/2025 21:21:33
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
Lebanon 24
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
04/11/2025 21:21:33
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"
Lebanon 24
وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"
04/11/2025 21:21:33
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
04/11/2025 21:21:33
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
وزارة الصناعة
الأوروبي
الخوري
أوروبي
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
14:00 | 2025-11-04
04/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
Lebanon 24
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:59 | 2025-11-04
04/11/2025 01:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:37 | 2025-11-04
04/11/2025 01:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
Lebanon 24
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:19 | 2025-11-04
04/11/2025 01:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:12 | 2025-11-04
04/11/2025 01:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-11-04
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
13:59 | 2025-11-04
وزير الدفاع: ذاهبون بإتجاه مفاوضات غير مباشرة
13:37 | 2025-11-04
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
13:19 | 2025-11-04
هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟
13:12 | 2025-11-04
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
13:11 | 2025-11-04
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 21:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24