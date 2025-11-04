Advertisement

لبنان

ما سبب دوي الانفجارات الذي سمع في أجواء القطاع الغربي؟

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1438029-638978807451323837.jpg
Doc-P-1438029-638978807451323837.jpg photos 0
أفادت معلومات بأن دوي الانفجارات الذي سمع في أجواء القطاع الغربي في الجنوب، ناجم عن تدريبات للعدو في شمال فلسطين المحتلة، وتزامن مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط.
الاستطلاع

فلسطين

دريب

