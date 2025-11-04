ما سبب دوي الانفجارات الذي سمع في أجواء القطاع الغربي؟

أفادت معلومات بأن دوي الانفجارات الذي سمع في أجواء القطاع في الجنوب، ناجم عن تدريبات للعدو في شمال المحتلة، وتزامن مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط.

