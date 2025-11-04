إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

كتب رئيس ل" الإنسان" النائب على منصة "أكس": "إنها لحظة دقيقة واستراتيجية بامتياز... أخذ قراره بالتفاوض فوق حافة النار، وليس مع صديقٍ أو حليف. لقد باتت المفاوضات ممرا إجباريا لتجنّب الحرب، وقد لعبت مصر دورا محوريا في إرساء أرضيتها والبحث في محاورها، وهي صاحبة التجربة الطويلة في التفاوض مع اسرائيل، وقد أثمرت مؤخرا في غزة. أقترح أن من المصلحة الوطنيّة ضمها إلى أطراف الميكانيزم كضمانة عربية وكوسيط إضافي".

