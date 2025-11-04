Advertisement

لبنان

إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:11
Doc-P-1438050-638978841616954801.png
Doc-P-1438050-638978841616954801.png photos 0
كتب رئيس المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة "أكس": "إنها لحظة دقيقة واستراتيجية بامتياز... لبنان أخذ قراره بالتفاوض فوق حافة النار، وليس مع صديقٍ أو حليف. لقد باتت المفاوضات ممرا إجباريا لتجنّب الحرب، وقد لعبت مصر دورا محوريا في إرساء أرضيتها  والبحث في محاورها،  وهي صاحبة التجربة الطويلة في التفاوض مع اسرائيل، وقد أثمرت مؤخرا  في  غزة. أقترح أن من  المصلحة الوطنيّة ضمها إلى أطراف الميكانيزم كضمانة عربية وكوسيط إضافي".
