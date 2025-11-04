Advertisement

لبنان

هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:19
Doc-P-1438052-638978848726906101.png
Doc-P-1438052-638978848726906101.png photos 0
بثلاثة وزراء "شيعة" فقط، اقتُصر الحضور خلال لقاء المصيلح، الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون مشاركة أي وزير من "غير الشيعة".
وبرغم أهمية مشاركة وزراء آخرين نظرًا لطبيعة الاجتماع المخصص لإعادة الإعمار ودورهم الأساسي، حضر كل من وزير المال ياسين جابر ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا الزين.

مصادر "الثنائي الشيعي" أكدت لـ"لبنان24" أن غياب الوزراء غير الشيعة يعود إلى رغبة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قيل إنه استطاع أن "يمون" عليهم، بعد طلبه منهم عدم المشاركة في حال تلقيهم دعوة من مكتب بري.

في المقابل، تواصل "لبنان24" مع وزير المهجّرين كمال شحادة الذي أوضح أنه لم يتلق أي رسالة من رئيس الحكومة بهذا الخصوص، جازمًا أنه لم يتلق أصلًا أي دعوة إلى الاجتماع.
 
في السياق، مصادر مقربة من الرئيس بري، قالت أنّ ما يتم تداوله بهذا الشأن "غير صحيح".

وكان قد عُقد اليوم، الثلاثاء، اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول "نحو إعادة الإعمار" في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بدعوة من كتلة "التنمية والتحرير" ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
المصدر: خاص لبنان24
