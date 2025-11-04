هل منع سلام الوزراء "غير الشيعة" من حضور لقاء المصيلح؟

Advertisement

بثلاثة وزراء "شيعة" فقط، اقتُصر الحضور خلال لقاء المصيلح، الذي دعا إليه ، من دون مشاركة أي وزير من "غير الشيعة".وبرغم أهمية مشاركة وزراء آخرين نظرًا لطبيعة الاجتماع المخصص لإعادة الإعمار ودورهم الأساسي، حضر كل من وزير المال ياسين جابر ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا .مصادر " " أكدت لـ" " أن غياب الوزراء غير الشيعة يعود إلى رغبة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قيل إنه استطاع أن "يمون" عليهم، بعد طلبه منهم عدم المشاركة في حال تلقيهم دعوة من مكتب .في المقابل، تواصل "لبنان24" مع وزير المهجّرين كمال شحادة الذي أوضح أنه لم يتلق أي رسالة من رئيس الحكومة بهذا الخصوص، جازمًا أنه لم يتلق أصلًا أي دعوة إلى الاجتماع.