انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري

عقدت المنبثقة عن والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة الأولى والنصف ظهر اليوم، برئاسة رئيس وحضور النائب حليمة القعقور، عن القاضية نادين رزق، عن القاضي سميح مداح، عن نادي القضاة القاضية لمى ياغي، عن نقابة محامي المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي المحامي محمود هرموش.وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.وتابعت اللجنة في هذه الجلسة أيضا، درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة.وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد من 121 الى 159 بصيغتها النهائية، بعد أن ادخلت على عدد منها بعض التعديلات التي رأت أنها ضرورية.ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.