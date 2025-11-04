Advertisement

لبنان

انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:37
A-
A+

Doc-P-1438058-638978856795812721.jpg
Doc-P-1438058-638978856795812721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة الأولى والنصف ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائب حليمة القعقور، عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي القضاة القاضية لمى ياغي، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي طرابلس المحامي محمود هرموش.
Advertisement
وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.
وتابعت اللجنة في هذه الجلسة أيضا، درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد من 121 الى 159 بصيغتها النهائية، بعد أن ادخلت على عدد منها بعض التعديلات التي رأت أنها ضرورية.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
مواضيع ذات صلة
النائب جورج عدوان: نعلّق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب
lebanon 24
05/11/2025 00:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للــ mtv: الجلسة ادارية وغير متوقع أن تكون غير ذلك ولدينا لجنة فرعية تدرس كل القوانين ومقاطعة اللجنة موقت
lebanon 24
05/11/2025 00:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج: لهذا السبب قررنا التوقف عن حضور اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب
lebanon 24
05/11/2025 00:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تواصل درس اقتراح قانون الإعلام بحضور مرقص
lebanon 24
05/11/2025 00:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس شورى الدولة

اللجنة الفرعية

اللجنة النائب

لجنة الإدارة

وزارة العدل

شورى الدولة

مجلس شورى

جورج عقيص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-11-04
15:53 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:10 | 2025-11-04
15:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24