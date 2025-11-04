24
لبنان
انعقاد جلسة اللجنة الفرعية للإدارة والعدل لمناقشة قوانين القضاء الإداري
Lebanon 24
04-11-2025
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
اللجنة الفرعية
المنبثقة عن
لجنة الإدارة
والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة الأولى والنصف ظهر اليوم، برئاسة رئيس
اللجنة النائب
جورج عقيص
وحضور النائب حليمة القعقور، عن
وزارة العدل
القاضية نادين رزق، عن
مجلس شورى الدولة
القاضي سميح مداح، عن نادي القضاة القاضية لمى ياغي، عن نقابة محامي
بيروت
المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي
طرابلس
المحامي محمود هرموش.
وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.
وتابعت اللجنة في هذه الجلسة أيضا، درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد من 121 الى 159 بصيغتها النهائية، بعد أن ادخلت على عدد منها بعض التعديلات التي رأت أنها ضرورية.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
