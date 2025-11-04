24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حيلة جديدة يستخدمها لصوص البنايات.. ودعوة للمواطنين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-11-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت مؤخرًا حادثة اعتداء وسرقة في إحدى البنايات الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعرّضت سيدة لهجوم من قبل رجل تظاهر بأنه عامل توصيل.
وفي تفاصيل الحادثة، عادت السيدة من عملها عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وعند وصولها إلى مدخل البناية شاهدت شخصًا يحمل حقيبة توصيل. وأثناء محاولتها استخدام المصعد، شمّت رائحة قوية وغير محتملة، ما دفعها إلى مغادرة المصعد والصعود سيرًا على الدرج.
Advertisement
وخلال صعودها، لحق بها الرجل المشتبه به، وعند اقترابها من باب شقتها، هاجمها محاولًا خنقها وسرقة أساورها الذهبية وحقيبتها وهاتفها المحمول، قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد سماع صراخها، سارع الجيران إلى نجدتها، ليتبيّن أن المعتدي كان قد رشّ داخل المصعد مادة ذات رائحة قوية تُسبّب حرقة في العينين وتشوشًا في الرؤية، بهدف تعطيل الضحية.
القوى الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة، وتعمل على تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.
وتجدد الجهات المختصة دعوتها للمواطنين إلى "إقفال أبواب البنايات بإحكام، وعدم السماح بدخول أي شخص غريب من دون التأكد من هويته، حفاظًا على السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".
مواضيع ذات صلة
"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب
Lebanon 24
"حيلة الحراس الثلاثة" تقود المغرب إلى نهائي مونديال الشباب
05/11/2025 00:21:29
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!
Lebanon 24
وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!
05/11/2025 00:21:29
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من أميركا... هكذا سرق لصوص متجر مجوهرات!
Lebanon 24
فيديو من أميركا... هكذا سرق لصوص متجر مجوهرات!
05/11/2025 00:21:29
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها
Lebanon 24
حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها
05/11/2025 00:21:29
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
بيروت
رابعة
العين
الذهب
جيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:03 | 2025-11-04
04/11/2025 04:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج
Lebanon 24
حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج
15:53 | 2025-11-04
04/11/2025 03:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
15:15 | 2025-11-04
04/11/2025 03:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
15:15 | 2025-11-04
04/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
Lebanon 24
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
15:10 | 2025-11-04
04/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:03 | 2025-11-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:53 | 2025-11-04
حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج
15:15 | 2025-11-04
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
15:15 | 2025-11-04
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
15:10 | 2025-11-04
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
15:00 | 2025-11-04
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24