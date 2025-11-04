حيلة جديدة يستخدمها لصوص البنايات.. ودعوة للمواطنين

Advertisement

وقعت مؤخرًا حادثة اعتداء وسرقة في إحدى البنايات الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعرّضت سيدة لهجوم من قبل رجل تظاهر بأنه عامل توصيل.وفي تفاصيل الحادثة، عادت السيدة من عملها عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وعند وصولها إلى مدخل البناية شاهدت شخصًا يحمل حقيبة توصيل. وأثناء محاولتها استخدام المصعد، شمّت رائحة قوية وغير محتملة، ما دفعها إلى مغادرة المصعد والصعود سيرًا على الدرج.وخلال صعودها، لحق بها الرجل المشتبه به، وعند اقترابها من باب شقتها، هاجمها محاولًا خنقها وسرقة أساورها الذهبية وحقيبتها وهاتفها المحمول، قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد سماع صراخها، سارع الجيران إلى نجدتها، ليتبيّن أن المعتدي كان قد رشّ داخل المصعد مادة ذات رائحة قوية تُسبّب حرقة في العينين وتشوشًا في الرؤية، بهدف تعطيل الضحية.القوى الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة، وتعمل على تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.وتجدد الجهات المختصة دعوتها للمواطنين إلى "إقفال أبواب البنايات بإحكام، وعدم السماح بدخول أي شخص غريب من دون التأكد من هويته، حفاظًا على السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".