جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "الوضع في مقلق للغاية"، مشيرين إلى أن " يعمل على تعزيز قدراته بوتيرة أسرع من وتيرة الاستنزاف التي يتعرض لها".وأكد الضباط أن "الضربات التي تلقاها الحزب خلال الحرب فقدت تأثيرها تدريجياً"، في وقت يسجل فيه "ارتفاعاً واضحاً في شرعيته الشعبية داخل لبنان".ولفتت التحذيرات الاستخباراتية إلى أن "حزب الله يعزز ترسانته العسكرية، وينتج أسلحة محلياً، ويتلقى معدات عسكرية من الخارج"، معتبرة أن هذا الوضع "ينذر بتصعيد محتمل ويزيد من مستوى التحديات الأمنية أمام ".وجاءت هذه التصريحات في إطار تحذير رسمي خلال الاجتماع المغلق الذي شارك فيه ضباط من مختلف الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.يذكر أن السفير الأميركي لدى والمبعوث إلى ، توم باراك، كان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من "بطء عملية نزع سلاح الحزب"، داعياً إلى "حصر السلاح بيد ".وقال باراك إن إسرائيل تواصل قصف لأن "آلاف الصواريخ والقذائف" لا تزال هناك وتشكل تهديداً مباشراً، معترفاً في الوقت نفسه بأنه "ليس من المنطقي مطالبة لبنان بنزع سلاح أحد أحزابه بالقوة، فالجميع يخشون اندلاع حرب أهلية". (روسيا اليوم)