حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج

كتبسان ، عبر حسابه على منصة "إكس": "أصبح نقاش اقتراع المنتشرين محصورًا بين خيارين فقط:تعديل القانون لتمكين المنتشرين من الاقتراع من الخارج لمرشّحي دوائر نفوسهم في .إلغاء اقتراع المنتشرين من خارج لبنان.وأما خيار انتخاب ٦ نوّاب للمنتشرين فلم يعد مطروحًا، لأنه غير قابل للتطبيق عمليًا.نحن مع *الخيار الأول* بلا تردد، وعلى من يدّعي الدفاع عن حقوق المنتشرين أن ينضمّ إلى هذا الموقف بدل الإصرار على خيار الـ٦ نواب، حتى لا يضيع صوت المنتشرين بالكامل.