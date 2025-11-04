24
لبنان
حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج
Lebanon 24
04-11-2025
|
15:53
كتب
عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غ
سان
حاصباني
، عبر حسابه على منصة "إكس": "أصبح نقاش اقتراع المنتشرين محصورًا بين خيارين فقط:
تعديل القانون لتمكين المنتشرين من الاقتراع من الخارج لمرشّحي دوائر نفوسهم في
لبنان
.
إلغاء اقتراع المنتشرين من خارج لبنان.
وأما خيار انتخاب ٦ نوّاب للمنتشرين فلم يعد مطروحًا، لأنه غير قابل للتطبيق عمليًا.
نحن مع *الخيار الأول* بلا تردد، وعلى من يدّعي الدفاع عن حقوق المنتشرين أن ينضمّ إلى هذا الموقف بدل الإصرار على خيار الـ٦ نواب، حتى لا يضيع صوت المنتشرين بالكامل.
باسيل في بلجيكا لليوم الثاني: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
Lebanon 24
باسيل في بلجيكا لليوم الثاني: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
05/11/2025 00:22:26
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
05/11/2025 00:22:26
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
05/11/2025 00:22:26
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع
Lebanon 24
رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع
05/11/2025 00:22:26
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهوري
لبنان
تشري
تابع
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:03 | 2025-11-04
04/11/2025 04:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
15:15 | 2025-11-04
04/11/2025 03:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
15:15 | 2025-11-04
04/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
Lebanon 24
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
15:10 | 2025-11-04
04/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
15:00 | 2025-11-04
04/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
16:03 | 2025-11-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:15 | 2025-11-04
"الذهب الصيني".. ما هو؟ وهل وصل إلى لبنان؟
15:15 | 2025-11-04
وفاة شاب في حادث سير مروّع (صورة)
15:10 | 2025-11-04
موظفون محرومون من تقاضي رواتبهم
15:00 | 2025-11-04
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
14:47 | 2025-11-04
ريما كرامي تلتقي الجاليات اللبنانية في أستراليا لتعزيز التعليم والانتماء الوطني
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
