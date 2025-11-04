Advertisement

لبنان

حاصباني: خيار الـ6 نواب للمنتشرين غير عملي وندعم تمكينهم من التصويت من الخارج

Lebanon 24
04-11-2025 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1438099-638978940807015839.jpg
Doc-P-1438099-638978940807015839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، عبر حسابه على منصة "إكس": "أصبح نقاش اقتراع المنتشرين محصورًا بين خيارين فقط:
Advertisement

تعديل القانون لتمكين المنتشرين من الاقتراع من الخارج لمرشّحي دوائر نفوسهم في لبنان.

إلغاء اقتراع المنتشرين من خارج لبنان.

وأما خيار انتخاب ٦ نوّاب للمنتشرين فلم يعد مطروحًا، لأنه غير قابل للتطبيق عمليًا.

نحن مع *الخيار الأول* بلا تردد، وعلى من يدّعي الدفاع عن حقوق المنتشرين أن ينضمّ إلى هذا الموقف بدل الإصرار على خيار الـ٦ نواب، حتى لا يضيع صوت المنتشرين بالكامل.
 
مواضيع ذات صلة
باسيل في بلجيكا لليوم الثاني: التصويت والترشح حقان مكتسبان للمنتشرين
lebanon 24
05/11/2025 00:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
lebanon 24
05/11/2025 00:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
05/11/2025 00:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع
lebanon 24
05/11/2025 00:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهوري

لبنان

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
15:10 | 2025-11-04
15:00 | 2025-11-04
14:47 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24