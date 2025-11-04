Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"إلى الجنوب وتحديدا المصيلح در. ومن هناك كلنا للوطن وجنوبه لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي."اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" احتضنه مجمع نبيه بري الثقافي ليشكل (اللبنة الفعلية) الأولى في مشوار إعادة الإعمار.ومما لا شك فيه ان هذا الحدث الوطني الذي رعاه ونسق مع الحكومة حمل رسائل عدة ليس أقلها التصميم على إعمار البلدات المدمرة وتمسك اللبنانيين ولا سيما أبناء الجنوب بأرضهم وعدم التفريط بحبة تراب فيها.والى الرمزية التي يكتسبها مكان انعقاد هذا اللقاء فإنه يعد المبادرة الأوسع منذ نهاية حرب الستة والستين يوما لتحضير الأرضية الملائمة لمرحلة إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية وخلاله أكد ممثل الرئيس بري النائب محمد خواجة ان ما نسعى إليه هو دعوة الحكومة الى تنفيذ ما اعتبرته التزاما وليس قرارا ووضع استراتيجية لإعادة الإعمار والخروج بتوجيهات قابلة للإنجاز في الوقت المناسب.وأمام وفد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية في عين التينة وصف الرئيس بري لقاء المصيلح التنسيقي بأنه البداية من أجل وضع خطة للبدء في إعادة الإعمار.وفي حديثه أمام الوفد عرض الرئيس بري أمرين ناقشتهما مورغان اورتاغوس معه في زيارتها الأخيرة وهما الادعاء بتدفق السلاح من والمفاوضات.وفي الأمر الاول اكد رئيس المجلس ان ما تزعمه اسرائيل هو محض كذب. وفي الثاني شدد على انه يمكن للميكانيزم الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين اذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق او الحدود البحرية.أما رئيس الجمهورية جوزف عون فكان يؤكد ان خيار التفاوض الذي دعا اليه لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن اسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في الاعتداءات.وفي جديد هذه الاعتداءات غارة لمسيرة معادية على سيارة في (كفر دجال) ما أسفر عن سقوط جريح.وبموازاة هذه الاعتداءات ثمة سيل من التهديد والوعيد ضد عبر وسائل الاعلام العبرية.ومن ضمن التهديدات قول هذه المصادر إنه اذا كان الجيش الاسرائيلي يمتنع حتى الآن عن تنفيذ ضربات داخل فلن يكون هناك مكان محصن اذا استمر في تعزيز قدراته على حد تعبيرها.مقدمة الـ "أم تي في"موضوعان أساسيان يشغلان الحياة السياسية حاليا: التفاوض وقانون الانتخاب.فللمرة الثالثة على التوالي يؤكد الرئيس عون ان خيار التفاوض خيار وطني لبناني جامع. اهمية الموقف ان رئيس الجمهورية لا يقوله باسمه شخصيا، بل باسم كل المكونات .علما ان ان اصواتا معارضة كثيرة بدأت تتعالى مستنكرة كيف ان الرئيس عون يريد مفاوضات مع تل ابيب. لكن المشكلة ان اسرائيل مصرة على شروطها في ما يتعلق ببدء المفاوضات. لذلك فان استهدافاتها مستمرة، وقد تركزت اليوم على طريق النبطية، وواكبها تصعيد كلامي بلغ حد التهويل.فهيئة البث الاسرائيلية نقلت عن مصادر رفيعة انه لن يكون هناك مكان محصن حتى داخل بيروت اذا استمر حزب الله بتعزيز قدراته.انتخابيا، نقلة نوعية مهمة حققتها اللجنة الوزراية اليوم. فهي رفعت ثلاثة اقتراحات الى المنعقد الخميس.لكن الاقتراح الذي نال الاكثرية هو اقتراح دمج قانوني وزيري الداخلية والخارجية ، ما يسمح للمنتشرين بالاقتراع ل 128 نائبا. فهل تتبنى الحكومة القرار الذي نال الكثرية داخل اللجنة الوزارية، ام تفضل تديور الزوايا ما يجعلها شريكة مضاربة في حرمان المنتشرين حقهم الوطني؟ولكن قبل تفصيل العناوين السياسية وقفة مع تجاوز منبر حزب الله الإعلامي كل الخطوط الحمر عبر هدر دم ميشال المر واتهام الـ"ام تي في" و"نداء الوطن" بالعمالة.مقدمة "المنار"اصرار على الحياة واعادة الاعمار بوجه الاهمال الداخلي والاجرام الخارجي.صرخة اطلقت من مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، عسى أن يصلح رفع الصوت ما امكن الاختلال الذي يصيب الدولة باولوياتها، ان لم نقل نوايا بعضها.والقول الذي رفعه اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني بوجه المقصرين والقاصرين رعاه الرئيس نبيه بري، فرفع الجنوبيون الصوت عبر بلدياتهم واتحاداتهم البلدية ونواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ومعهم وزراء وومستشارون وموظفون كبار لوزارات معنية لم يكلف وزراؤها انفسهم عناء الحضور، فكان غيابهم شاهدا اضافيا على حجم الاستهتار والتقصير بل التمنع عن القيام بالواجب ربما وفق موجبات اوامر خارجية.صوت واحد ردده النواب والوزراء وعموم المجتمعين بان ما لا يدرك كله لا يترك جله، مع اقرار ترك الحكومة لهذه الاولوية عن حساباتها التي تضيق بين ملف وآخر، فيما يوسع العدو الصهيوني تماديه قتلا وتدميرا وتنكيلا، وليس آخر اعتداءاته جنوبا استهداف سيارة على طريق كفردجال وتدمير منزل في ميس الجبل.اعتداءات وخروقات تتفاقم يوما بعد يوم مصحوبة بحملة تهويل سياسية واعلامية، تستخدم من الخارج وبعض الداخل للضغط على لبنان وسلطته لسوقها الى مستنقع التطبيع الذي لا مصلحة للبنانيين به كما قال الرئيس نبيه بري امام وفد من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في عين التينة، مؤكدا ان لبنان ومقاومته ملتزمون تماما باتفاق وقف اطلاق النار الذي لم تلتزم به اسرائيل يوما.وأما الحديث اليومي عن مفاوضات مع العدو فمكانه الميكانيزم ليكون على غرار مفاوضات الترسيم البحري.وفيما يبحر البعض باوهامهم الانتخابية أوضح الرئيس نبيه بري ان الحلول ليست معدومة ان كانوا يريدون حلا، مع التأكيد ان الانتخابات في موعدها وهناك قانون نافذ.ومن النوافذ الحكومية نقاش قوانين الانتخاب في اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم على وقع كلام وزير الداخلية عن الجاهزية لاجراء الانتخابات في موعدها.وفي غمرة المواعيد المضروبة لسلام ترامب المزعوم كان كلام قائد انصار الل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى الشهيد بأن لا استقرار في المنطقة في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني، وان جولة المواجهة قادمة لا محالة.مقدمة الـ "أو تي في"لبنان بين التهويل والتهديد، والسلطة عاجزة حتى عن إدارة مغارة... فكيف إذا كانت مغارة جعيتا، التي تمثل أحد أهم المعالم الطبيعية، ليس فقط في لبنان، بل في العالم، حيث شاهد اللبنانيون في الساعات الاخيرة مسرحية فشل جديدة، على مسرح يفترض ان يكون موضع جذب للسياحة لا للمناكفة، وللمشاريع المنتجة، لا للقرارات العشوائية، او ربما التنفيعات والمسايرات.لبنان بين التهويل والتهديد، والسلطة تمتنع عن تقديم ورقة حل لبنانية، تطالب بوقف الاعتداءات وتحرير الارض واستعادة الاسرى وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السورييين، في مقابل ايجاد حل لقضية السلاح، وتطبيق القرارات الدولية، بل تفضل الاذعان لطروحات خارجية من الشرق والغرب، تحقق مصالح هذه الدولة او تلك، لا مصلحة لبنان.لبنان بين التهويل والتهديد، واستحقاقه الديموقراطي الاهم في خطر شديد، بفعل تواطؤ مكشوف بين مكونين سياسيين في الحكومة الواحدة، يختلفان على كل شيء، الا على شطب حق المنتشرين اللبنانية بالمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية من الخارج، عبر نواب يمثلونهم، ولا يمثلون عليهم، كغالبية من يزورونهم هذه الايام، قالبين الحقائق، ومكررين وعودا مملة، وشعارات لم تطبق يوما، ولن تطبق ابدا.لبنان بين التهويل والتهديد، والمسؤولية اولا واخيرا في هذه المرحلة بالذات، على عاتق الناس، حيث آن للبنانيين أن يميزوا بين قمح الطبقة السياسية اللبنانية القليل، وزؤانها الكثير.مقدمة الـ "أل بي سي"من قال إن مغارة جعيتا وحدها هي من مغاور المعجزات الطبيعية؟ في لبنان مغاور كثيرة تدخل خانة المعجزات، لكنها من صنع الإنسان.إنها مغاور الفساد ومخالفة القانون والتحايل عليه والتذاكي، وكل ذلك من أجل "حفنة من الدولارات".ثابرت الطبيعة عشرات ملايين السنين لترسم هذه اللوحة الطبيعية في مغارة جعيتا، التي أصبحت مقصدا للسياح من لبنان والعالم، ليأتي من يحولها إلى صالة أعراس، غير عابئ بالضرر الذي لا يعوض.وكأن هذا الذي لا يؤتمن على بلدة وبشرها وحجرها وآثارها، لم يكن ينقصه سوى رفع يافطة على مدخلها تقول:"ما زالت الأفراح في دياركم عامرة"، مع تعديل بسيط، لتصبح اليافطة: "مازال الفساد في دياركم عامرا".ما حدث لا يجوز أن يمر وينتهي مثلما تقول الأغنية: "غلطنا وما بقا نعيدا"، أو "قد أتاك يعتذر"...الوزارة المعنية يفترض أن تتخذ قرارا بحجم الضرر الذي وقع، فهل تفعل؟باتت أعمال بعض الوزراء اقرب إلى الإرتكابات. وهنا، التواطؤ والإهمال، جهلا أو عجزا، يتساويان، أليس هذا ما حصل في ملف المياه منذ أسابيع، فكيف طوي الملف؟قضية مغارة جعيتا سلطت الضوء على مغاور الإهمال والتواطؤ والفساد والعجز.في المفاوضات، لليوم الثاني على التوالي، ركز رئيس الجمهورية على هذا الملف، فأعلن "أن خيار التفاوض هو "خيار وطني لبناني جامع، ولكن لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها".في المقابل، الصورة غير وردية من تل ابيب، الدولة العبرية تستبعد نجاح ما يحكى عن مسار ديبلوماسي تجاه لبنان.أكثر من ذلك هددت بتكثيف عملياتها إنطلاقا من تقييم للجيش، مفاده أن العمليات اليومية لم تعد كافية، ويجب أن تستكمل بهجمات جوية وبرية متزامنة وغير مسبوقة ضد حزب الله.مقدمة "الجديد"من ساوى عرس مغارة جعيتا بإضاءة صخرة الروشة ما ظلم, فكيف إذا كان قاضيا وفي مقام رئيس حكومة حيث القانون عنده يعلو ولا يعلى عليه.وتحت سقفه دعا الرئيس نواف سلام إلى الالتزام الصارم بالتعميم الصادر في أيلول الفائت إلى جميع الإدارات والمؤسسات والبلديات والأجهزة المعنية بوجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة بكل أشكالها البيئية والأثرية والرسمية.في هذا الوقت تحولت الدولة إلى ورشة أعمال من رادار الإعمار في المصيلح إلى سداسية قانون الانتخاب في السرايا.وسلك المشهد خطين كان ملف التفاوض ثالثهما على وقع دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.والفجوة التي لا تزال قائمة بين قرارات مصرف لبنان بحظر التعامل مع المؤسسات غير المرخصة والنتائج على أرض الواقع ما يزيد الأمر تعقيدا في ازدياد التضييق المالي بعد إدراج لبنان على لائحة أوروبا السوداء.وإلى جدول أحداث اليوم أصدر مجلس الوزراء جدول أعمال جلسة الخميس يتصدره التقرير الثاني لقيادة الجيش عن تطبيق خطة حصر السلاح يليه البند المتعلق باللجنة الوزارية المكلفة إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بعد اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم في السرايا وخرجت منه بثلاثة اقتراحات تمثل ثلاث وجهات نظر تلتقي عند حل عقدة اقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين.من تفصيل قانون الانتخاب على مقاس الكتل النيابية إلى وضع حجر الأساس لإعادة الإعمار ففي الرادار الموقع التابع إداريا للمصيلح انعقد اللقاء التنسيقي الأول بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبغطاء رسمي من رئيس الجمهورية جوزاف عون ممثلا بمستشاره لشؤون إعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية.وتحت إشراف المسيرات خرج اللقاء بتوصيات دعت الى فصل الإعمار عن السياسة وعقد جلسة حكومية خاصة ببند وحيد عنوانه الجنوب.ووسط هذه الزحمة لم يغب ملف التفاوض عن المواقف وعند تقاطع بعبدا عين التينة السياسي رسائل وإشارات بعث بها الثنائي الرئاسي إلى من يعنيهم الأمر بأن لبنان على قلب رجل واحد.رئيس الجمهورية أكد أن خيار التفاوض الذي دعا إليه هو خيار لبناني وطني جامع وإلى تفعيل عمل لجنة الميكانيزم حث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.وعلى الموجة نفسها أيد رئيس المجلس النيابي إمكانية استعانة لجنة الميكانيزم بأصحاب الاختصاصات إذا لزم الأمر وعن لقائه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس, أضاف بري إنه أبلغها بأن الادعاء باستمرار تدفق السلاح من سوريا هو محض كذب وباستطاعة الأقمار الصناعية الأميركية اكتشاف ذلك.تعددت النظريات حول المفاوضات وعرابيها وتوقفت عند الوساطات الفاعلة على خطها من دون أن يرشح أي موقف من الطرف الإسرائيلي.وأما كلمة السر فمفتاحها لا يزال في يد الرئيس الأميركي في الضغط على إسرائيل للسير باتفاق على غرار غزة لكن ترامب مشغول حاليا بالمعركة على "العمدة" فوق أرض نيويورك لتأمين حاصل الإطاحة بزهران ممداني الذي يتقدم بسرعة البرق نحو ثاني أصعب منصب أميركي.