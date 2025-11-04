خلاف بين الجيش والإسبان في "اليونيفل"

Advertisement

كتبت" الاخبار":لم تلقَ ملاحظات الضابط في ، المُكلّف بمهام الارتباط بين الجيش و«اليونيفل» في القطاع الشرقي، أي استجابة من ضباط الوحدة أو من في «اليونيفل». وتطوّر الخلاف إلى حدّ قيام أحد الضباط الإسبان بطرد الضابط اللبناني من مكتبه. عندها، وبناءً على توجيهات قائد قطاع جنوب في الجيش، العميد ، غادر الضابط اللبناني مقرّ الشرقي في سهل بلاط – ، مصطحباً عناصره، وأقفل مكتب الارتباط. وقد وجّه العميد تابت إنذاراً إلى قيادة «اليونيفل» طالب فيه بـ«اعتذارٍ رسمي من الجيش اللبناني ككلّ، وليس فقط من الضابط المعنيّ». وإلى حين تقديم هذا الاعتذار، قرّرت تعليق أنشطتها المشتركة مع الوحدة الإسبانية.