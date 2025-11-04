28
خلاف بين الجيش والإسبان في "اليونيفل"
04-11-2025
22:32
كتبت" الاخبار":لم تلقَ ملاحظات الضابط في
الجيش اللبناني
، المُكلّف بمهام الارتباط بين الجيش و«اليونيفل» في القطاع الشرقي، أي استجابة من ضباط الوحدة
الإسبانية
أو من
قيادة القطاع الشرقي
في «اليونيفل». وتطوّر الخلاف إلى حدّ قيام أحد الضباط الإسبان بطرد الضابط اللبناني من مكتبه. عندها، وبناءً على توجيهات قائد قطاع جنوب
الليطاني
في الجيش، العميد
نقولا
تابت
، غادر الضابط اللبناني مقرّ
قيادة القطاع
الشرقي في سهل بلاط –
مرجعيون
، مصطحباً عناصره، وأقفل مكتب الارتباط. وقد وجّه العميد تابت إنذاراً إلى قيادة «اليونيفل» طالب فيه بـ«اعتذارٍ رسمي من الجيش اللبناني ككلّ، وليس فقط من الضابط المعنيّ». وإلى حين تقديم هذا الاعتذار، قرّرت
قيادة الجيش
تعليق أنشطتها المشتركة مع الوحدة الإسبانية.
