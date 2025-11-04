في الفوار.. خلاف يتطور الى اطلاق نار

Advertisement

وقع إشكال ليل أمس في بلدة الفوّار – قضاء بين عدد من الأهالي من عائلات مختلفة، حيث بدأ الخلاف بين آل “ع” من جهة، وآل “خ” وآل “ع” من جهة أخرى، قبل أن يتطور لاحقًا ليشمل آل “ع” و آل “ع”، بحسب ما افادت مندوبة " ".وخلال الإشكال استخدمت أسلحة حربية، ما أدى إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء البلدة، من دون تسجيل أي إصابات.وبحسب المعلومات فإن الخلاف نشب على خلفية احتراق كراتين تسبّب في احتراق شجرة تعود لأحد منازل آل “ع”.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على فض الإشكال وإعادة الهدوء إلى البلدة، فيما ساد توتر حذر في المنطقة.