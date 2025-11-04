Advertisement

لبنان

في الفوار.. خلاف يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:10
وقع إشكال ليل أمس في بلدة الفوّار – قضاء زغرتا بين عدد من الأهالي من عائلات مختلفة، حيث بدأ الخلاف بين آل “ع” من جهة، وآل “خ” وآل “ع” من جهة أخرى، قبل أن يتطور لاحقًا ليشمل آل “ع” و آل “ع”، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وخلال الإشكال استخدمت أسلحة حربية، ما أدى إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء البلدة، من دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب المعلومات فإن الخلاف نشب على خلفية احتراق كراتين تسبّب في احتراق شجرة تعود لأحد منازل آل “ع”.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على فض الإشكال وإعادة الهدوء إلى البلدة، فيما ساد توتر حذر في المنطقة.
لبنان 24

الفوار

لبنان

زغرتا

الهد

