لبنان

الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:28
يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود الـ 6 درجات حتى يوم الجمعة حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبياً فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية، وفق ما ما أوردت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية. 
من جهتها، أشارت صفحة lebanon Weather  Info  إلى انه نتيجة سيطرة تيار مداري يستمر الطقس حار والجاف في الأيام المقبلة مع ظهور طبقات من الغيوم المرتفعة قد ينتج عنها زخات أمطار موحلة خفيفة لا تذكر خاصة فوق الجبال. بينما تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض ابتداءًا من يوم الجمعة.

بدورها توقعت صفحة  Lebanese daily weather ان يحصل تغير تدريجي في المنظومة الجوية لصالح شرق المتوسط بعد منتصف شهر تشرين الثاني، مشيرة إلى ان الضغط الجوي فوق أوروبا بدأ ينخفض، مما يفتح المجال لانزلاقات قطبية لاحقة مع احتمالية تصاعد الحالات الماطرة والباردة مع تقدم الشهر. 
