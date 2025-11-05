الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد

Advertisement

يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية القصوى بحدود الـ 6 درجات حتى يوم الجمعة حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبياً فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية، وفق ما ما أوردت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.من جهتها، أشارت صفحة Weather Info إلى انه نتيجة سيطرة مداري يستمر الطقس حار والجاف في الأيام المقبلة مع ظهور طبقات من الغيوم المرتفعة قد ينتج عنها زخات أمطار موحلة خفيفة لا تذكر خاصة فوق الجبال. بينما تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض ابتداءًا من يوم الجمعة.بدورها توقعت صفحة Lebanese ان يحصل تغير تدريجي في المنظومة الجوية لصالح شرق المتوسط بعد منتصف شهر تشرين الثاني، مشيرة إلى ان الضغط الجوي فوق بدأ ينخفض، مما يفتح المجال لانزلاقات قطبية لاحقة مع احتمالية تصاعد الحالات الماطرة والباردة مع تقدم الشهر.