تصعيد "تحت سقف الحرب"؟

تشير المعطيات السياسية والدبلوماسية التي تتقاطع من أكثر من جهة، إلى أن ما يُقال عن مرحلة تصعيد قد لا يكون مجرد تصعيد او صخب إعلامي.فالمؤشرات التي تصل إلى تحمل نبرة مختلفة، توحي بأن تدرس خيارات عسكرية واسعة ضد ، لكن من دون الانزلاق إلى حرب شاملة على غرار ما شهده البلد سابقاً.مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات القائمة في الكواليس الدولية تُظهر قلقاً متزايداً من احتمال حصول تحرك عسكري محدود، هدفه فرض قواعد جديدة.وتختم" أمام هذه الأجواء، تبدو بيروت في حالة ترقب ثقيل، وسط غموض المشهد الإقليمي وتقلّب الحسابات الكبرى".