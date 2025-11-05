Advertisement

لبنان

تصعيد "تحت سقف الحرب"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:15
تشير المعطيات السياسية والدبلوماسية التي تتقاطع من أكثر من جهة، إلى أن ما يُقال عن مرحلة تصعيد قد لا يكون مجرد تصعيد او صخب  إعلامي.
فالمؤشرات التي تصل إلى بيروت تحمل نبرة مختلفة، توحي بأن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية واسعة ضد لبنان، لكن من دون الانزلاق إلى حرب شاملة على غرار ما شهده البلد سابقاً.
مصادر مطلعة تقول إن الاتصالات القائمة في الكواليس الدولية تُظهر قلقاً متزايداً من احتمال حصول تحرك عسكري محدود، هدفه فرض قواعد جديدة.
وتختم"  أمام هذه الأجواء، تبدو بيروت في حالة ترقب ثقيل، وسط غموض المشهد الإقليمي وتقلّب الحسابات الكبرى".
المصدر: لبنان 24
