مخاوف "قوى التغيير" تتزايد

يزداد القلق لدى قوى التغيير في ، وتحديدًا "نواب التغيير" الذين يجدون أنفسهم أمام اختبار سياسي صعب مع اقتراب الانتخابات النيابية.وبحسب معنيين "فان فمؤشرات عودة " " إلى السباق الانتخابي ، ولو بطريقة غير مباشرة، بدأت تفرض واقعًا جديدًا يقلق العديد من "نواب التغيير" الحاليين"، مشيرين الى "ان هؤلاء يدركون أن جزءًا كبيرًا من وصولهم إلى جاء نتيجة غياب مرشحي المستقبل في دوائر حساسة، ما فتح لهم الطريق في الاستحقاق السابق. ومع احتمال دخول " " مجددًا إلى المعركة، تتراجع فرص العديد منهم في الحفاظ على مواقعهم، وسط تساؤلات حول قدرتهم على إعادة بناء قواعدهم الشعبية واستمرارهم في المشهد السياسي المقبل.