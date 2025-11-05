Advertisement

لبنان

"صيدا جزين".. لقلب النتائج

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1438224-638979282954825777.jpg
Doc-P-1438224-638979282954825777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد دائرة صيدا-جزين استعدادات مكثفة لمعركة انتخابية يصفها المتابعون بأنها ستكون من الأكثر حساسية في الاستحقاق المقبل.
المعلومات المتقاطعة تشير إلى أن محاولة جدية تجري لعقد تفاهم بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" على صيغة تحالفية قد تغيّر مسار النتائج بشكل واضح، في حال نجح الاتفاق.
Advertisement
هذا السيناريو يزداد ثقلاً مع تزايد الحديث عن مشاركة واسعة للناخبين المحسوبين على "تيار المستقبل"، الأمر الذي قد يعيد توزيع الأصوات السنيّة ويؤثر مباشرة في هوية الفائزين.
كل ذلك يجعل من" صيدا جزين" ساحة سياسية مفتوحة على مفاجآت كبيرة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين
lebanon 24
05/11/2025 10:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خمسة جرحى في حادث سير بين صيدا وجزين
lebanon 24
05/11/2025 10:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين
lebanon 24
05/11/2025 10:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد.. لضم قرى صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى جزين
lebanon 24
05/11/2025 10:56:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

دائرة صيدا

المستقبل

الثنائي

الشيعي

التيار

صيدا-

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-11-05
03:38 | 2025-11-05
03:35 | 2025-11-05
03:32 | 2025-11-05
03:30 | 2025-11-05
03:19 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24