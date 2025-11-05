29
لبنان
إرتفاع اسهم ترشيح معنيّ "بشؤون الاعلام"
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
05-11-2025
02:15
أشار مصدر أمني متابع للحراك الانتخابي الذي يحصل في مختلف دوائر
جبل لبنان
، الى ارتفاع اسم احد المعنيين بشؤون الاعلام بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كمرشح على أحد المقاعد في دائرة عاليه
الانتخابية
.
وتشير المصادر"إلى أنه إذا تم الأمر، فسيكون مدعوماً من أحد الأحزاب الفاعلة في
القضاء
".
لبنان 24
