لبنان

إرتفاع اسهم ترشيح معنيّ "بشؤون الاعلام"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:15
أشار مصدر أمني متابع للحراك الانتخابي الذي يحصل في مختلف دوائر جبل لبنان، الى ارتفاع  اسم احد المعنيين بشؤون الاعلام بشكل كبير في الآونة الأخيرة،  كمرشح على أحد المقاعد في دائرة عاليه الانتخابية.
وتشير المصادر"إلى أنه إذا تم الأمر، فسيكون مدعوماً من أحد الأحزاب الفاعلة في القضاء".
 
المصدر: لبنان 24
