ريفي: ما يحصل مع البيطار يُظهر أن هناك من يريد ترهيب القضاء

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "إنها علامات آخر الزمان، حين يصبح رمز العدالة في جريمة المرفأ تحت التحقيق والمساءلة. ما يحصل مع القاضي يُظهر أن هناك من يريد ترهيب ومنع المحاسبة، في حين أن القاضي طارق يبقى رهان العدالة الحقيقي، ورمز الأمل الأخير في كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين مهما كانت مواقعهم. العدالة آتية ولا ريب في ذلك، والمجرمون إلى المحاسبة مهما طال الزمن".

