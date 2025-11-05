Advertisement

لبنان

ريفي: ما يحصل مع البيطار يُظهر أن هناك من يريد ترهيب القضاء

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:38
كتب النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنها علامات آخر الزمان، حين يصبح رمز العدالة في جريمة المرفأ تحت التحقيق والمساءلة. ما يحصل مع القاضي طارق البيطار يُظهر أن هناك من يريد ترهيب القضاء ومنع المحاسبة، في حين أن القاضي طارق البيطار يبقى رهان العدالة الحقيقي، ورمز الأمل الأخير في كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين مهما كانت مواقعهم. العدالة آتية ولا ريب في ذلك، والمجرمون إلى المحاسبة مهما طال الزمن".
Advertisement
