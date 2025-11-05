الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الأميركي - اللبناني" زار قائد الجيش.. وهذا ما تمّ بحثه

Advertisement

وكان عرض لسبل دعم ، وأهمية تعزيز التعاون بين ووزارة الحرب الأميركية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتسليح النوعي، بما يضمن أمن الحدود وسلامة المدنيين.وأبدى مارون "استعداد المجلس لدعم مطالب لدى أعضاء الأميركي بهدف رفع سقف المساعدات والميزانية المخصصة للجيش، بما يمكّنه من تعزيز قدراته وفرض سلطة الأمن على حدوده، ليبقى السلاح الوحيد والقوي والقادر على بسط سيادة على كامل أراضيها".وأشاد بـ "الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، رغم التحديات التي تواجهه".