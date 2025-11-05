في بنت جبيل.. توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال

Advertisement

أعلنت أنه وفي إطار متابعتها المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الاستغلال، وبناءً على معلومات دقيقة، أوقفت – مكتب في ، بتاريخ 28/10/2025، اللبناني (ع. ح.) بجرم تنفيذ عمليات احتيال على عدد من المواطنين.وخلال التحقيق معه، اعترف بتورّطه في سلسلة عمليات احتيال بالاشتراك مع المدعو (ح. ف.)، حيث كانا يوهمان ضحاياهما بارتباطهما المباشر بشخصية رسمية بارزة، مدّعيَين أن أحدهما يشغل صفة مستشارها، وذلك بهدف استغلال ثقة المواطنين وسلب أموالهم بطرق احتيالية، أبرزها إيهامهم بإمكانية تأمين منح دراسية، وتغطية مخالفات بناء، والتدخّل لدى .وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً لإشارة القضاء الم