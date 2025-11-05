Advertisement

لبنان

في بنت جبيل.. توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:12
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه وفي إطار متابعتها المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الاستغلال، وبناءً على معلومات دقيقة، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية – مكتب بنت جبيل في أمن الدولة، بتاريخ 28/10/2025، اللبناني (ع. ح.) بجرم تنفيذ عمليات احتيال على عدد من المواطنين.
وخلال التحقيق معه، اعترف بتورّطه في سلسلة عمليات احتيال بالاشتراك مع المدعو (ح. ف.)، حيث كانا يوهمان ضحاياهما بارتباطهما المباشر بشخصية رسمية بارزة، مدّعيَين أن أحدهما يشغل صفة مستشارها، وذلك بهدف استغلال ثقة المواطنين وسلب أموالهم بطرق احتيالية، أبرزها إيهامهم بإمكانية تأمين منح دراسية، وتغطية مخالفات بناء، والتدخّل لدى القضاء.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً لإشارة القضاء الم
