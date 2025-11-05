قبيسي: نطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح

Advertisement

وقال: "من هنا علينا أن نتخذ موقفًا، ليس نحن كجنوبيين ومقاومين فحسب، فموقفنا واضح من العدو الاسرائيلي بأن علينا مواجهته ومنعه من البقاء على أرضنا، فهو عدو غاصب ومحتل، وواجبنا الدفاع عن أرضنا وحدودنا وسيادتنا. ولكن على مستوى المواقف السياسية، يتطلب الأمر موقفًا حقيقيًا وجادًا، وعلى بأسرها أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد اغتيال المدنيين".أضاف: "على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بأن تتقدم بشكوى إلى ، بل أن ترفع الصوت عاليًا بوجه ما تقوم به من اغتيالات يومية، فالمطلوب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بشكل كامل على المستوى السياسي وليس فقط على المستوى العسكري. إنّ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية اتخذ موقفًا وطنيًا وأعطى أمرًا للجيش اللبناني بمواجهة العدو الصهيوني إذا تخطى الحدود ودخل إلى أرضنا، وهذا موقف حقيقي في مواجهة العدو، لكن يجب أن ينعكس هذا الموقف على كافة مؤسسات الدولة بحكومتها ومؤسساتها، لتتخذ قرارًا واضحًا فيه اعتراض واستنكار لما تقوم به إسرائيل، وترفع الصوت أمام ".تابع: "إذا كنا كلبنانيين متكاتفين وموحدين في مواجهة العدو، يختلف الموقف والنتيجة. لذلك علينا جميعًا أن نسعى لتوحيد الموقف، لا أن نحمل المسؤولية للمقاومة تارة وللجيش تارة أخرى. مع الأسف، هناك بعض الأصوات على الساحة اللبنانية تحمّل مسؤولية الاعتداءات الصهيونية، وهذا أمر نستغربه ولا نقبله أبدًا، لأن من واجب المقاومة أن تدافع عن الأرض. فالمقاومة لم تطرح نفسها بديلاً عن الدولة، ولم تمارس دورًا سياديًا على الساحة اللبنانية، إنما في ظل الفراغ والتخلي من الدولة عن ساحة الجنوب، اتخذ أهلنا القرار بالمقاومة والدفاع عن الأرض".أضاف: "اليوم نطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح، ليس بالضرورة دفاعًا عن المقاومة إذا لم ترد ذلك، بل لتتخذ موقفًا للدفاع عن المواطنين اللبنانيين المدنيين الذين تغتالهم إسرائيل يوميًا. نقول لكل الساسة في ألا يسعوا إلى الافتراق والاختلاف في هذه الأيام، وألا يتركوا المصيرية الأساسية كمواجهة العدو ومنعه من الاعتداء علينا وتطبيق القرارات الدولية التي لا تحترمها إسرائيل".تابع: "إن الموقف إذا صدر عن نائب شيء، وإذا صدر عن شيء آخر، لذلك الحكومة مسؤولة عن اتخاذ المواقف السياسية الحقيقية التي تسعى إلى وحدة داخلية ومواجهة العدو. نعم، على الحكومة مسؤوليات كبيرة لتكرّس صيغة جديدة توقف إطلاق النار عبر الضغط الدولي، لا أن نترك هذا الأمر هامشيًا وكأن من يُقتل في ساحة الجنوب هو المسؤول عما فعل وبالتالي يُعاقَب بالقتل. هذا هو معنى السكوت وعدم الاهتمام. علينا العمل لإيقاف إطلاق النار وإعادة الإعمار لعودة أهلنا إلى قراهم التي دمّرها العدو".وقال: "للأسف، بعض الساسة اللبنانيين لا يكترثون لما يجري في ساحة الجنوب، وهناك من يعيش حياته بشكل طبيعي ويبحث عن مشكلات داخلية ولا يكترث لشيء يجري على الساحة اللبنانية. هناك من لا يفكر سوى بقانون الانتخاب وكيف يسعى لربح الاستحقاق النيابي القادم ليسيطر من خلاله على المجلس النيابي والحكومة، ويسعى بطريقة أو بأخرى ليؤمّن طريقه إلى كرسي رئاسة الجمهورية بغضّ النظر عمّا يحصل على الساحة الداخلية".أضاف: "هناك من لا يفكر سوى بالسيطرة على الواقع الداخلي اللبناني، رافضًا عمل المقاومة وما قامت به، مطالبًا بتسليم سلاحها، وهو الشعار الذي تنادي به إسرائيل ونسمعه بشكل يومي على ألسنة بعض الساسة في لبنان. مع الأسف أن يكون مطلب سحب سلاح المقاومة على لسان بعض اللبنانيين، وكلنا نعرف أنه مطلب صهيوني يهدف إلى إضعاف لبنان ونزع قدرته على الدفاع عن نفسه. وفي الوقت نفسه نسمع بعض الساسة يكررون القول بأنه لا يستقيم لبنان إلا إذا سُحب سلاح المقاومة، وهذا شعار صهيوني ومطلب إسرائيلي لا يعقل أن نسمعه على ألسنة لبنانيين".ختم: "المطلوب في هذه المرحلة أن نؤجل الخلافات ونوحد المواقف، وأن نساند الدولة اللبنانية في اتخاذ موقف ريادي في مواجهة العدو ورفض الحرب الدائمة التي تمارسها إسرائيل. علينا أن نوحد الموقف ليكون الجميع مسؤولًا، وليفهم الجميع أن إسرائيل عدوة لجميع اللبنانيين، وليست عدوة لفريق دون آخر، فهي تهدد كل لبنان، تهدد الحكومة والمؤسسات والمطار. إذا أردنا أن نواجه إسرائيل، لا يجب أن نسمع أصواتًا لبنانية تتحدث بلغة الصهاينة، إنه أمر لا نقبله أبدًا ونعتبره مدخلًا للسيطرة على الدولة اللبنانية وأخذها إلى أماكن أخرى. قليلون اليوم من يسعون إلى الوحدة الوطنية، والمطلوب أن نكون جميعًا في صفٍ واحد دفاعًا عن لبنان وسيادته وأهله".