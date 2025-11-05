Advertisement

لبنان

بشأن الصيد البري… تعميم جديد من محافظ بعلبك الهرمل

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1438253-638979322034397113.jpg
Doc-P-1438253-638979322034397113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تعميم، "ضرورة التزام قرار منع الصيد البري، تحت طائلة ملاحقة المخالفين".
Advertisement


جاء في التَّعميم الآتي: "لفت نظرنا إعلانات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بالصيد البري، كعرض شاليهات للتأجير للصيادين في منطقة البقاع الشمالي، وبيع عصافير تين، ونشر صور للصيادين مع الطرائد، وسواها من وسائل الترغيب بالصيد، في حين أن الصيد البري ما زال ممنوعًا لغاية تاريخه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون".


توجه المحافظ خضر الى قائد منطقة البقاع الاقليمية "للتفضل بالإيعاز للقطعات المعنية، بالطلب من أصحاب العلاقة وجوب مسح هذه الاعلانات عن وسائل التواصل الاجتماعي وعدم العودة إلى نشرها، والالتزام بقرار منع الصيد البري، وذلك تحت طائلة ملاحقة المخالفين ناشري الإعلانات والصيادين المخالفين لدى القضاء المختص، والإفادة".
مواضيع ذات صلة
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
lebanon 24
05/11/2025 14:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بعلبك الهرمل يلتقي وزير الداخلية لمناقشة الشؤون الإنمائية
lebanon 24
05/11/2025 14:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خضر يصدر تعميماً الى بلديات محافظة الهرمل
lebanon 24
05/11/2025 14:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بين نفي وزارة البيئة وترحيب بلدية القاع: موسم الصيد البري معلّق على "المجلس الأعلى"
lebanon 24
05/11/2025 14:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك الهرمل بشير خضر

الهرمل بشير خضر

بعلبك الهرمل

منطقة البقاع

الشمالي

البقاع

الهرمل

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24