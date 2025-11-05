Advertisement

لبنان

احتلّ المرتبة 15 عالميًا.. لبنان يغرق في فوضى الازدحام المروري

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
05-11-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1438259-638979328372479065.jpg
Doc-P-1438259-638979328372479065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع كل صباح، يبدأ اللبناني يومه متسلحًا بجدول مهامه، محاولًا الوصول في الوقت المحدد رغم ظروف الطريق غير المضمونة.

تنظيم الوقت هنا ليس مجرد ترتيب للأعمال، بل ضرورة للتعامل مع الزحمة المرورية المفاجئة والخانقة، التي أصبحت جزءًا من الروتين اليومي.
Advertisement

التحضير الجيد يتجاوز حساب مدة الرحلة أو المسافة، ليشمل دائمًا وقتًا إضافيًا لمواجهة الاختناقات المرورية، التي قد تزداد سوءًا في أوقات الذروة.

لبنان بين أكثر الدول ازدحامًا
لبنان، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة أزمة مرور متفاقمة، أصبح من بين أكثر دول العالم ازدحامًا بالسيارات، حيث يحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميًا من حيث الازدحام المروري وفق أحدث إحصاءات موقع Numbeo.

أسباب الفوضى المرورية
هذا التصنيف يعكس مشكلة أعمق من مجرد كثافة المركبات، فهو مؤشر على خلل بنيوي في منظومة النقل والبنية التحتية. فالفوضى المرورية ليست مجرد نتيجة للعدد المتزايد من السيارات، بل تنبع أساسًا من ضعف تطبيق قوانين السير، إذ تبقى المخالفات اليومية شائعة بلا رادع حقيقي، ويزيد تعطل إشارات المرور في معظم المناطق من صعوبة التنقل ويخلق فوضى مستمرة على الطرقات.

إضافة إلى ذلك، تعاني الطرقات من الحفر والتعديات العشوائية على المساحات المخصصة للمرور، ما يقلص قدرتها على استيعاب حركة السيارات ويزيد من حدة الاختناق، خصوصًا في المدن الكبرى مثل بيروت. الطرقات الحالية لم تواكب النمو السريع في أعداد السيارات خلال العقد الأخير، بينما يظل غياب وسائل النقل العام شبه الكامل عاملًا إضافيًا يزيد الضغط على الشبكة المرورية، في وقت كان من شأن الحافلات والقطارات الحديثة أن تخفف هذا العبء بشكل كبير.

تداعيات الازدحام على الحياة اليومية
الأزمة المرورية تنتج عنها مجموعة من النتائج المباشرة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي، أبرزها: فقدان الوقت وزيادة التوتر النفسي نتيجة التأخير، ارتفاع استهلاك الوقود وزيادة التكاليف، تلوث البيئة والانبعاثات الضارة، ارتفاع معدل حوادث السير، وتراجع جودة الحياة بسبب طول الوقت المهدور في الزحمة، ما يؤثر على النشاطات اليومية والأسرة والمجتمع بشكل عام.

من هنا، يصبح واضحًا أن الازدحام المروري في لبنان ليس مجرد مشكلة نقل أو حركة مرور، بل نتاج منظومة متكاملة من الفساد والإهمال وسوء التنظيم الإداري.

أزمة السير اليومية لم تعد مجرد إزعاج للمواطن، بل انعكاس لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع، تدعو إلى حلول جذرية تشمل إصلاح البنية التحتية، تطوير وسائل النقل العام، وتطبيق قوانين السير بصرامة لإنقاذ اللبنانيين من هذا الاختناق المستمر. فهل سنشهد قريبًا خططًا فعلية لمعالجة هذه الأزمة؟
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
آبل تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا من حيث القيمة السوقية
lebanon 24
05/11/2025 14:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
05/11/2025 14:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": 15 جريحاً في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
05/11/2025 14:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اشغال على اوتوستراد المطار باتجاه المدينة الرياضية تسبب بازدحام مروري في المحلة
lebanon 24
05/11/2025 14:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الروتين اليومي

بشكل عام

بيروت

القطار

ان لي

الخان

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24