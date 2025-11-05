Advertisement

لبنان

رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:48
أعلنت مؤخرا شركة الطيران الأوروبية Eurowings "يورو وينغز" رسميًا عن افتتاح خط جديد مباشر بين بيروت وبراغ  سينطلق في شهر تشرين الثاني الجاري.
وستنظم 4 رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص  A320 بين البلدين وبأسعار منخفضة التكلفة، حيث أشارت الشركة إلى ان سعر الرحلة من لبنان  إلى تشيكيا سيكون ابتداء من 109.99 دولارات أميركية.
 
