رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا

أعلنت مؤخرا الأوروبية Eurowings " وينغز" رسميًا عن افتتاح خط جديد مباشر بين وبراغ سينطلق في شهر تشرين الثاني الجاري.وستنظم 4 رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص A320 بين البلدين وبأسعار منخفضة التكلفة، حيث أشارت الشركة إلى ان سعر الرحلة من لبنان إلى تشيكيا سيكون ابتداء من 109.99 دولارات أميركية.