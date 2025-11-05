Advertisement

لبنان

حريق في مكب النفايات في بلدة إرزي - الزهراني

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:50
شب حريق كبير في مكب النفايات في بلدة إرزي، وامتدت النيران نحو الجبل المجاور، فيما تعمل عناصر الدفاع المدني على السيطرة عليه وإخماده.
