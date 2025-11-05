Advertisement

لبنان

آخر خبر... هذا ما يجري بالقرب من موقع مغارة عمشيت!

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:52
 أفاد رئيس "جمعية الأرض - لبنانبول أبي راشد في بيان أن "ناشطين افترشوا  صباحًا وسط الطريق بالقرب من موقع مغارة عمشيت، لمنع جبالات الاسمنت، التي حضرت لاستكمال ورشة البناء فوق المغارة وصب الباطون ".
وأشار إلى أن "الأمر تطور إلى مواجهة، وسط غضب شديد واستياء من عودة اشغال البناء التي تهدد مغارة فقمة عمشيت، على الرغم من صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة أمس، بوقف الأشغال في المشروع".
