آخر خبر... هذا ما يجري بالقرب من موقع مغارة عمشيت!

Advertisement

وأشار إلى أن "الأمر تطور إلى مواجهة، وسط غضب شديد واستياء من عودة اشغال البناء التي تهدد مغارة فقمة عمشيت، على الرغم من صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة أمس، بوقف الأشغال في المشروع".