Advertisement

لبنان

نائب "حزب الله": الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1438272-638979336587631946.webp
Doc-P-1438272-638979336587631946.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت العلاقات العامة في "حزب الله" - القطاع الثاني، لقاء سياسيًّا مع عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان في دارة علي احمد ديب حسن، في حضور فاعليات اجتماعية.
Advertisement

اعتبر أبو حمدان أنَّ "من يدير الاعتداءات هو الأميركي، ويطرح نفسه على أساس انه الوسيط بين لبنان واسرائيل، ويتدخل في جميع الأمور الداخلية اللبنانية، ورغم كل المفاوضات التي يجريها الأميركي يقول أنا لا أضمن الجانب الاسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيلي يقوم بكل مايريد من انتهاكات دون اي رادع".

وشدد على "أهمية التماسك داخل بيئة المقاومة، والانصهار القوي بين حزب الله وحركة أمل"، ورأى أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية، ولا يوجد أدنى شك بأن بيئة المقاومة ستكون حاضرة في كل الساحات وخاصة في الانتخابات القادمة، والتحالفات متروكة للأيام القادمة عندما تتبلور كل الأمور".
مواضيع ذات صلة
اللواء عباس ابراهيم في حديث لـ" الجديد": أفكّر بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
05/11/2025 14:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
lebanon 24
05/11/2025 14:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية المقبلة: سيناريوهات مفتوحة
lebanon 24
05/11/2025 14:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة حاسمة في الانتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
05/11/2025 14:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24

كتلة الوفاء

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

علي احمد

حركة أمل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24