نائب "حزب الله": الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية

اعتبر أبو حمدان أنَّ "من يدير الاعتداءات هو الأميركي، ويطرح نفسه على أساس انه الوسيط بين واسرائيل، ويتدخل في جميع الأمور الداخلية ، ورغم كل المفاوضات التي يجريها الأميركي يقول أنا لا أضمن الجانب الاسرائيلي، بمعنى أن يقوم بكل مايريد من انتهاكات دون اي رادع".وشدد على "أهمية التماسك داخل بيئة ، والانصهار القوي بين حزب الله وحركة أمل"، ورأى أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية، ولا يوجد أدنى شك بأن بيئة المقاومة ستكون حاضرة في كل الساحات وخاصة في الانتخابات ، والتحالفات متروكة للأيام القادمة عندما تتبلور كل الأمور".