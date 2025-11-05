وزير الاقتصاد: لبنان عاد الى ساحة العمل

Advertisement

وأشار البساط في حديثه خلال مؤتمر البعثة الاقتصادية الفرنكوفونيّة إلى أن "الرحلة صعبة والتحديات كبيرة والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الازمة هي عبر الاصلاحات الجدية".تابع: "يجب ان يتمكن لبنان من استعادة سيادته على جميع الصعد لكي يتمكن الاقتصاد من الازدهار".أضاف: "لبنان عاد الى ساحة العمل فالاقتصاد الحر والموارد البشرية الهائلة قامت في السابق بالنهضة في البلاد وستقوم بهذا الأمر اليوم".