لبنان

وزير الاقتصاد: لبنان عاد الى ساحة العمل

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:39
اعتبر وزير الاقتصاد عامر البساط، أن "لبنان لم يتحطم لقد امتحنا ونحن اليوم في مرحلة النهوض". 
وأشار البساط في حديثه خلال مؤتمر البعثة الاقتصادية الفرنكوفونيّة إلى أن "الرحلة صعبة والتحديات كبيرة والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الازمة هي عبر الاصلاحات الجدية". 

تابع: "يجب ان يتمكن لبنان من استعادة سيادته على جميع الصعد لكي يتمكن الاقتصاد من الازدهار".

أضاف: "لبنان عاد الى ساحة العمل فالاقتصاد الحر والموارد البشرية الهائلة قامت في السابق بالنهضة في البلاد وستقوم بهذا الأمر اليوم". 
