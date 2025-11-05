أثناء الكشف على منازل مدمرة في وطى الخيام.. هذا ما قام به العدو الاسرائيلي

Advertisement

ألقى الجيش قنبلة صوتية بين منطقة وطى ووادي العصافير أثناء قيام فريق من بالكشف على المنازل المدمرة في وادي العصافير بمرافقة من الجيش و قوات اليونيفيل من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة " ".