لبنان

أثناء الكشف على منازل مدمرة في وطى الخيام.. هذا ما قام به العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:19
Doc-P-1438280-638979350424277515.jpg
Doc-P-1438280-638979350424277515.jpg photos 0
ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية بين منطقة وطى الخيام ووادي العصافير أثناء قيام فريق من مجلس الجنوب بالكشف على المنازل المدمرة في وادي العصافير بمرافقة من الجيش و قوات اليونيفيل من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
