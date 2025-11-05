Advertisement

لبنان

الأسمر يزور نقابة أوجيرو ويطالب بحماية حقوق العاملين

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:35
زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر نقابة أوجيرو في مركزها الرئيسي في بئر حسن، في حضور رئيسة النقابة إميلي نصار وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي، وتمت  بحسب بيان، مناقشة "أوضاع العاملين في القطاع لجهة تنفيذ قانون الاتصالات 431 من دون تعديل المادة 49 منه التي تعنى بحقوق الموظفين" . 
 وأكد بشارة "إجراء التعديلات الضرورية على المادة 49 من القانون الرقم (431/2002) أو تضمين نصوص واضحة في القانون الجديد، بهدف ضمان حماية كاملة لحقوق الموظفين ومكتسباتهم واستمرارية عملهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والحفاظ على استمرارية وسلامة المرفق العام لقطاع الاتصالات".
