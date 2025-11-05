Advertisement

لبنان

البزري: الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:38
 رأى النائب عبد الرحمن البزري أن "الجنوب الذي ما زال يتعرض كل يوم لاعتداءات يقف اليوم أمام عدة تحديات منها العدوان الاسرائيلي المتكرر ومنها محاولات اعادة الاعمار".
وقال  في حديث الى "صوت كل لبنان" إن "الجنوب كما كل لبنان يترقب ما سينتج عن الطروحات الأميركية بين ما يأخذ لبنان الى التفاوض عبر آليات معينة، ويبدو أن الرؤساء الثلاث موافقون على التفاوض عبر الميكانيزم، أو نظريات الموفد الأميركي توم براك الذي يخرج أمامنا كل يوم بنظرية مختلفة ومنها الداعية الى تفاوض رئيس الجمهورية مباشرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي"، واضعا كل هذه الأمور "في إطار زيادة أوراق الضغط على لبنان أمنيا ودبلوماسيا من أجل الاسراع في سحب سلاح حزب الله".

وبالنسبة الى السجال الانتخابي القائم، شدد على أن "الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها ولا أحد يملك القدرة والآلية لالغائها الا في حال حصول أي حدث أمني كبير".

ورأى  أن "مجلس الوزراء غدا أمام امتحان ونأمل أن يتجاوزه ويتمكن من ارسال مشروع تعديلات على قرار الى المجلس النيابي"، موضحا أنه "اذا تجاوز القانون السلطة التنفيذية عليه أن يتمكن بعدها من اجتياز القطوع التشريعي".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24