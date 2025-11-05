البزري: الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها

Advertisement

وقال في حديث الى "صوت كل " إن "الجنوب كما كل لبنان يترقب ما سينتج عن الطروحات الأميركية بين ما يأخذ لبنان الى التفاوض عبر آليات معينة، ويبدو أن الرؤساء الثلاث موافقون على التفاوض عبر الميكانيزم، أو نظريات الموفد الأميركي توم براك الذي يخرج أمامنا كل يوم بنظرية مختلفة ومنها الداعية الى تفاوض رئيس الجمهورية مباشرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي"، واضعا كل هذه الأمور "في إطار زيادة أوراق الضغط على لبنان أمنيا ودبلوماسيا من أجل الاسراع في سحب سلاح ".وبالنسبة الى السجال الانتخابي القائم، شدد على أن "الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها ولا أحد يملك القدرة والآلية لالغائها الا في حال حصول أي حدث أمني كبير".ورأى أن " غدا أمام امتحان ونأمل أن يتجاوزه ويتمكن من ارسال مشروع تعديلات على قرار الى المجلس النيابي"، موضحا أنه "اذا تجاوز القانون عليه أن يتمكن بعدها من اجتياز القطوع التشريعي".