لبنان

الأمن العام: المرحلة الثامنة من خطة عودة للنازحين السوريين تُستكمل الخميس

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:49
تنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا المرحلة الثامنة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك يوم الخميس 6 تشرين الثاني اعتبارا من الساعة السادسة صباحا على ان تكون نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس.
