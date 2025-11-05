الأمن العام: المرحلة الثامنة من خطة عودة للنازحين السوريين تُستكمل الخميس

Advertisement

تنظم عبر مركز العريضة الحدودي مع المرحلة الثامنة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك يوم الخميس 6 تشرين الثاني اعتبارا من الساعة السادسة صباحا على ان تكون نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي الدولي - .