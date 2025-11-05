Advertisement

لبنان

بعد تلقي عدد من المواطنين روابط مزيفة عبر الواتساب.. تحذير من الأمن العام

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1438312-638979375968782317.webp
Doc-P-1438312-638979375968782317.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
Advertisement
         

تبين مؤخراً أن عدداً من المواطنين تلقوا رسائل عبر تطبيق الواتساب تتضمن روابط مزيفة تحمل اسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر - مساعدات عام ٢٠٢٥"، وتدعو المواطنين إلى التسجيل للحصول على مواد غذائية أو دعم مالي عبر روابط مثل .(https://bit.ly/43gxBMv) إن هذه الروابط مزيفة وغير موثوق بها وتهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين الشخصية والمصرفية. لذلك تطلب المديرية العامة للأمن العام من المواطنين توخي الحذر وعدم النقر أو الولوج إلى هذه الروابط، وعدم مشاركة هذه الرسائل المشبوهة مع الآخرين، والتأكد دائماً من المصادر الرسمية قبل التسجيل في أي مساعدات أو برامج إنسانية.
مواضيع ذات صلة
تحذير من المجلس الوطني للإعلام: الأخبار المزيّفة تهدّد الأمن الوطني وتخدم العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
05/11/2025 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
lebanon 24
05/11/2025 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
lebanon 24
05/11/2025 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام الأردني: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي
lebanon 24
05/11/2025 14:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

اللجنة الدولية

الأمن العام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24