اليونيفيل الإسبانية تدعم التعليم في مرجعيون والخيام بمعدات ولوازم مدرسية

قدّم قائد الكتيبة العاملة في القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل المقدّم كارلو بيسندا غارسيا،، تبرّعًا قيّمًا من المعدّات التقنية والمهنية، بهدف دعم التدريب العملي للطلاب وتحسين الموارد المتوافرة في ورش التعليم، في احتفال أُقيم في مدرسة التقنية.تسلّم التبرّع مدير المدرسة مارون، ضمن مبادرة جاءت ثمرة تعاون مع عدد من الشركات في جزر الكناري، التي قدّمت هذا الدعم انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تطوير التعليم المهني والتقني في .في السياق نفسه، قدّمت الكتيبة الإسبانية مساهمة إضافية للمتوسطة الرسمية في بلدة ، تمثّلت في مجموعة من اللوازم المدرسية الأساسية، لدعم العملية التعليمية اليومية. وقد تمّت هذه المبادرة بدعم من مؤسسات إسبانية تُعنى بتعزيز قطاع التعليم في المنطقة.وخلال مراسم التسليم، وقّع المقدّم بيسندا الوثائق الرسمية في حضور مديرة المتوسطة نورما زلزلة، ورئيس بلدية الخيام عباس السيد علي الذي عبّر عن امتنانه وتقديره للدعم الإسباني المتواصل للمجتمع المحلي.من جانبه، شدّد قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس على أهمية هذه المبادرات قائلاً: "يشكّل هذا التبرع نموذجًا ملموسًا على الشركاء الدوليين بدعم النظام التعليمي في جنوب ، وفتح جديدة أمام الشباب في مجالات التدريب والتنمية. من خلال التعاون والتضامن، نبني جسور الثقة ونسهم في استقرار المنطقة".تأتي هذه المبادرات في إطار أنشطة الدعم المدني التي تنفّذها قوات حفظ السلام الإسبانية في الجنوب، تنفيذًا لقرار الرقم 1701، وحرصًا على تعزيز التنمية المحلية ورفع القدرات المهنية والتدريبية في المجتمعات الواقعة ضمن نطاق عملياتها.