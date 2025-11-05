Advertisement

لبنان

اليونيفيل الإسبانية تدعم التعليم في مرجعيون والخيام بمعدات ولوازم مدرسية

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1438313-638979376908804331.jpg
Doc-P-1438313-638979376908804331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم قائد الكتيبة الإسبانية العاملة في القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل المقدّم كارلو إيمانويل بيسندا غارسيا،، تبرّعًا قيّمًا من المعدّات التقنية والمهنية، بهدف دعم التدريب العملي للطلاب وتحسين الموارد المتوافرة في ورش التعليم، في احتفال أُقيم في مدرسة مرجعيون التقنية.
Advertisement


تسلّم التبرّع مدير المدرسة إيلي مارون، ضمن مبادرة جاءت ثمرة تعاون مع عدد من الشركات في جزر الكناري، التي قدّمت هذا الدعم انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تطوير التعليم المهني والتقني في جنوب لبنان.


في السياق نفسه، قدّمت الكتيبة الإسبانية مساهمة إضافية للمتوسطة الرسمية في بلدة الخيام، تمثّلت في مجموعة من اللوازم المدرسية الأساسية، لدعم العملية التعليمية اليومية. وقد تمّت هذه المبادرة بدعم من مؤسسات إسبانية تُعنى بتعزيز قطاع التعليم في المنطقة.


وخلال مراسم التسليم، وقّع المقدّم بيسندا الوثائق الرسمية في حضور مديرة المتوسطة نورما زلزلة، ورئيس بلدية الخيام عباس السيد علي الذي عبّر عن امتنانه وتقديره للدعم الإسباني المتواصل للمجتمع المحلي.


من جانبه، شدّد قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس على أهمية هذه المبادرات قائلاً: "يشكّل هذا التبرع نموذجًا ملموسًا على التزام الشركاء الدوليين بدعم النظام التعليمي في جنوب لبنان، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجالات التدريب والتنمية. من خلال التعاون والتضامن، نبني جسور الثقة ونسهم في استقرار المنطقة". 


تأتي هذه المبادرات في إطار أنشطة الدعم المدني التي تنفّذها قوات حفظ السلام الإسبانية في الجنوب، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وحرصًا على تعزيز التنمية المحلية ورفع القدرات المهنية والتدريبية في المجتمعات الواقعة ضمن نطاق عملياتها.
مواضيع ذات صلة
في مرجعيون.. اليونيفيل الإسبانية تدعم الدفاع المدني بمعدات إنقاذ متخصّصة
lebanon 24
05/11/2025 14:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الإسبانية باليونيفيل تعزز الرياضة والتعليم في دير ميماس وعين عرب
lebanon 24
05/11/2025 14:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل" تقدّم هبتين لدعم مدرسة إبل السقي ومستشفى ميس الجبل الحكومي
lebanon 24
05/11/2025 14:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسيف: 4 من كل 5 أطفال في السودان لا يحصلون على تعليم مدرسي
lebanon 24
05/11/2025 14:08:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن

جنوب لبنان

إيمانويل

سيد علي

الخيام

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24