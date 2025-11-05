29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: العالم اليوم أمام مفترق خطير
Lebanon 24
05-11-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
رئيس الاتحاد
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في
لبنان
(FENASOL) كاسترو
عبد الله
في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة
القطرية
الدوحة، ممثلًا عن الحركة النقابية
اللبنانية
، وعضوًا في الوفد النقابي العربي إلى القمة، بمشاركة ممثلي الحكومات، ومنظمات
الأمم المتحدة
، والاتحادات النقابية الإقليمية والدولية.
Advertisement
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة "تجديد العقد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية"، قدّم عبد الله مداخلة باسم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، تناول فيها واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمنطقة، وسبل إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والمشاركة النقابية، مؤكدًا أن "النقابات تمتلك التزامًا تاريخيًا ومبدئيًا تجاه المسألة الاجتماعية، وهي اليوم في قلب معركة الدفاع عن الرؤى الإنسانية والاقتصادية التي تضع الإنسان قبل الربح".
وقال عبد الله : "نرفض أن تتحول القمم الاجتماعية إلى مجرد بيانات نوايا كما حدث في قمة كوبنهاغن عام 1995، لأن العالم اليوم أمام مفترق خطير مع صعود اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية، وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة وانهيار منظومات الحماية الاجتماعية."
كما شدّد على أن" مشاركة الاتحاد الوطني في هذه القمة تأتي انسجامًا مع منهجية الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات في الدفاع عن المسألة الاجتماعية في كل المحافل الدولية"، ودعا إلى" تحرك نقابي عالمي مشترك لمواجهة السياسات الاقتصادية المجحفة بحق العمال والفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والعمال المهاجرين".
واختتم كاسترو عبد الله مداخلته بإدانة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وغزة، مؤكدًا أن "الحق في
المقاومة
والتحرير جزء لا يتجزأ من حق الشعوب في التنمية والعدالة الاجتماعية"، وداعيًا
المجتمع الدولي
إلى "إطلاق برنامج دولي لإعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من العدوان، وإعادة بناء المناطق المدمّرة على أسس تنموية عادلة ومستدامة".
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان يحذّر من فوضى تسعير الخضروات والفاكهة
Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان يحذّر من فوضى تسعير الخضروات والفاكهة
05/11/2025 14:09:11
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
05/11/2025 14:09:11
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
05/11/2025 14:09:11
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة
Lebanon 24
الاتحاد الوطني للعمال: الموازنة تخاطر بالطبقة الكادحة
05/11/2025 14:09:11
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
رئيس الاتحاد
اللبنانية
عبد الله
المقاومة
القطرية
التيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
Lebanon 24
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
07:00 | 2025-11-05
05/11/2025 07:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
Lebanon 24
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
07:00 | 2025-11-05
05/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
Lebanon 24
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
06:52 | 2025-11-05
05/11/2025 06:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
Lebanon 24
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
06:50 | 2025-11-05
05/11/2025 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
06:48 | 2025-11-05
05/11/2025 06:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-11-05
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
07:00 | 2025-11-05
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
06:52 | 2025-11-05
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
06:50 | 2025-11-05
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
06:48 | 2025-11-05
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
06:40 | 2025-11-05
بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 14:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24