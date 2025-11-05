Advertisement

لبنان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: العالم اليوم أمام مفترق خطير

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:26
شارك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)  كاسترو عبد الله في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، ممثلًا عن الحركة النقابية اللبنانية، وعضوًا في الوفد النقابي العربي إلى القمة، بمشاركة ممثلي الحكومات، ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحادات النقابية الإقليمية والدولية.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة "تجديد العقد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية"، قدّم  عبد الله مداخلة باسم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، تناول فيها واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمنطقة، وسبل إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والمشاركة النقابية، مؤكدًا أن "النقابات تمتلك التزامًا تاريخيًا ومبدئيًا تجاه المسألة الاجتماعية، وهي اليوم في قلب معركة الدفاع عن الرؤى الإنسانية والاقتصادية التي تضع الإنسان قبل الربح".


وقال عبد الله : "نرفض أن تتحول القمم الاجتماعية إلى مجرد بيانات نوايا كما حدث في قمة كوبنهاغن عام 1995، لأن العالم اليوم أمام مفترق خطير مع صعود اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية، وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة وانهيار منظومات الحماية الاجتماعية."


كما شدّد على أن" مشاركة الاتحاد الوطني في هذه القمة تأتي انسجامًا مع منهجية الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات في الدفاع عن المسألة الاجتماعية في كل المحافل الدولية"، ودعا إلى" تحرك نقابي عالمي مشترك لمواجهة السياسات الاقتصادية المجحفة بحق العمال والفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والعمال المهاجرين".


واختتم كاسترو عبد الله مداخلته بإدانة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وغزة، مؤكدًا أن "الحق في المقاومة والتحرير جزء لا يتجزأ من حق الشعوب في التنمية والعدالة الاجتماعية"، وداعيًا المجتمع الدولي إلى "إطلاق برنامج دولي لإعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من العدوان، وإعادة بناء المناطق المدمّرة على أسس تنموية عادلة ومستدامة".
المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

رئيس الاتحاد

اللبنانية

عبد الله

المقاومة

القطرية

التيار

