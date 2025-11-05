الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان: العالم اليوم أمام مفترق خطير

Advertisement

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة "تجديد العقد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية"، قدّم عبد الله مداخلة باسم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، تناول فيها واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والمنطقة، وسبل إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والمشاركة النقابية، مؤكدًا أن "النقابات تمتلك التزامًا تاريخيًا ومبدئيًا تجاه المسألة الاجتماعية، وهي اليوم في قلب معركة الدفاع عن الرؤى الإنسانية والاقتصادية التي تضع الإنسان قبل الربح".وقال عبد الله : "نرفض أن تتحول القمم الاجتماعية إلى مجرد بيانات نوايا كما حدث في قمة كوبنهاغن عام 1995، لأن العالم اليوم أمام مفترق خطير مع صعود اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية، وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة وانهيار منظومات الحماية الاجتماعية."كما شدّد على أن" مشاركة الاتحاد الوطني في هذه القمة تأتي انسجامًا مع منهجية الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات في الدفاع عن المسألة الاجتماعية في كل المحافل الدولية"، ودعا إلى" تحرك نقابي عالمي مشترك لمواجهة السياسات الاقتصادية المجحفة بحق العمال والفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والعمال المهاجرين".واختتم كاسترو عبد الله مداخلته بإدانة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وغزة، مؤكدًا أن "الحق في والتحرير جزء لا يتجزأ من حق الشعوب في التنمية والعدالة الاجتماعية"، وداعيًا إلى "إطلاق برنامج دولي لإعادة الإعمار والتعويض للمتضررين من العدوان، وإعادة بناء المناطق المدمّرة على أسس تنموية عادلة ومستدامة".