لبنان

وفد من "التيار" زار مطران بيروت للسريان الأرثوذكس

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:33
زار وفد من التيار الوطني الحر مطران بيروت للسريان الاورثوذوكس دانيال كورية و نقل إليه تحيات رئيس التيار النائب جبران باسيل،  كما شكره على مشاركته في قداس ذكرى 13 تشرين.
وضم الوفد المحاميين ريما سليمان ورمزي دسوم من قسم العلاقات الروحية، إضافة إلى منسق هيئة قضاء بيروت الأولى وعضو المجلس البلدي المحامي إلياس عباس.


