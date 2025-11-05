عطل يطرأ على أحد سنترالات "أوجيرو"

أعلنت " " عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال تبنين مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقها على إصلاح العطل.

