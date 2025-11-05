Advertisement

لبنان

عطل يطرأ على أحد سنترالات "أوجيرو"

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1438332-638979399841290567.jpg
Doc-P-1438332-638979399841290567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال تبنين مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقها على إصلاح العطل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطلٌ يوقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
lebanon 24
05/11/2025 14:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوجيرو": عطل في هذه المنطقة
lebanon 24
05/11/2025 14:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل تقني يُصيب "واتساب"
lebanon 24
05/11/2025 14:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين
lebanon 24
05/11/2025 14:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24