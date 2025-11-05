Advertisement

من لبنان.. خط "غير مباشر" مع الشرع

خاص "لبنان 24"

05-11-2025 | 04:45
خلال دردشة، سُئل أحد القادة السياسيين البارزين عما إذا كان قد زار سوريا مؤخراً أو أنه يحضر لزيارة ما إلى هناك في وقتٍ قريب، فقال: "لا، لم أزر سوريا بعد، لكن من الممكن حصول زيارة في وقتٍ معين".
وعمَّا إذا كان هناك من خط تواصل مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال السياسي البارز: "هناك خط تواصل ولكن غير مباشر".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

