Advertisement

لبنان

عن التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بضرب بيروت.. هذا ما قاله مكّي

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1438338-638979405881352023.jpeg
Doc-P-1438338-638979405881352023.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بضرب بيروت، في إطار" الضغوط والتهويل واستبداد العدو وقيامه بإرهاب الدولة اللبنانية".
Advertisement


وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "بوجود دولة مثل اسرائيل لا تلتزم القرارات الدولية، لا يمكن أن يكون لدينا تصور لما سيحصل، ولكن نسعى بالطرق كافة، لاسيما الديبلوماسية لتفادي هذا التصعيد".


ودعا  إلى "انتظار التقرير الثاني للجيش اللبناني، ما قبل الأخير للسنة الحالية، الذي سيعرض في الجلسة غدًا لتتحدد على أساسه المشاكل والصعوبات ومسار عملية التنفيذ على الأرض"، مشددا على "الاستمرار في خطى ثابتة نحو بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة وتسليم السلاح في جنوب الليطاني، على الرغم من بعض الثغرات التي قد نواجهها لناحية الخروق الاسرائيلية وعدم قدرة الجيش اللبناني على التوسع".


وفي ما يتعلق بموضوع اقتراع المغتربين، استبعد مكي أن "تحمل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الخميس، انقسامات كبيرة تؤدي إلى شرخ وانسحاب من الجلسة"، موضحا انه "سيتم البحث في التوصيات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة، للذهاب بالإجماع الى صيغ توافقية عدة". 


ولفت إلى أن "بعض الاطراف لديهم هواجس لكن الكل منفتح على الحلول، ونسعى قدر الامكان الى تذليل العقبات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل".
مواضيع ذات صلة
بيانٌ من "اليونيفيل".. هذا ما قالته عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب
lebanon 24
05/11/2025 14:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
lebanon 24
05/11/2025 14:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف عن مصير الرهائن.. هذا ما قاله
lebanon 24
05/11/2025 14:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
lebanon 24
05/11/2025 14:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

اللجنة الوزارية

الجيش اللبناني

اللجنة الوزاري

مجلس الوزراء

اللبناني على

وزير الدولة

الدولة على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24