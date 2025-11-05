عن التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بضرب بيروت.. هذا ما قاله مكّي

Advertisement

وقال في حديث الى "صوت كل ": "بوجود دولة مثل اسرائيل لا تلتزم القرارات الدولية، لا يمكن أن يكون لدينا تصور لما سيحصل، ولكن نسعى بالطرق كافة، لاسيما الديبلوماسية لتفادي هذا التصعيد".ودعا إلى "انتظار التقرير الثاني للجيش اللبناني، ما قبل الأخير للسنة الحالية، الذي سيعرض في الجلسة غدًا لتتحدد على أساسه المشاكل والصعوبات ومسار عملية التنفيذ على الأرض"، مشددا على "الاستمرار في خطى ثابتة نحو بسط سلطة اراضيها كافة وتسليم السلاح في جنوب الليطاني، على الرغم من بعض الثغرات التي قد نواجهها لناحية الخروق الاسرائيلية وعدم قدرة على التوسع".وفي ما يتعلق بموضوع اقتراع المغتربين، استبعد مكي أن "تحمل جلسة المقررة غداً الخميس، انقسامات كبيرة تؤدي إلى شرخ وانسحاب من الجلسة"، موضحا انه "سيتم البحث في التوصيات التي اقترحتها المكلفة، للذهاب بالإجماع الى صيغ توافقية عدة".ولفت إلى أن "بعض الاطراف لديهم هواجس لكن الكل منفتح على الحلول، ونسعى قدر الامكان الى تذليل العقبات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأجيل".