Advertisement

لبنان

جمعية عمومية عادية لمجلس نقابة محرري الصحافة الخميس

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1438339-638979407656310467.png
Doc-P-1438339-638979407656310467.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:"على ضوء احكام المواد ٩١ و ٨٠ و ٨٣ من قانون المطبوعات ، واحكام المواد ١٥ و ١٧ و ١٨ من النظام الداخلي للنقابة ،  دعا مجلس نقابة المحررين الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى عقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة السنوية واقرارها بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق عن حساباتها والوضع المالي ومناقشة التقرير الإداري الذي يعده أمين السر، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر الخميس ٢٠ الحالي في مركز النقابة في الحازمية" .
Advertisement

واعلنت انه "إذا لم تتوافر الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سدّدوا بدل اشتراكهم في الدورة الأولى ، تنعقد الجمعية العمومية العادية يوم الخميس ٢٧ منه في دورة ثانية تعتبر قانونية بمن حضر من الأعضاء.
مواضيع ذات صلة
نقابة محرري الصحافة اللبنانية تختتم مؤتمرها "الصحافة اللبنانية: الرؤيا والدور"
lebanon 24
05/11/2025 14:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لنقابة محرري الصحافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
05/11/2025 14:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة.. دعوة إلى وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين
lebanon 24
05/11/2025 14:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العمومية لشركة ألفا انتخبت رفيق الحداد رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما
lebanon 24
05/11/2025 14:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة

مجلس نقابة المحررين

الصحافة اللبنانية

قانون المطبوعات

نقابة المحررين

أمين الصندوق

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24