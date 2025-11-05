جمعية عمومية عادية لمجلس نقابة محرري الصحافة الخميس

Advertisement

اصدرت البيان الآتي:"على ضوء احكام المواد ٩١ و ٨٠ و ٨٣ من ، واحكام المواد ١٥ و ١٧ و ١٨ من النظام الداخلي للنقابة ، دعا الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى عقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة السنوية واقرارها بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده عن حساباتها والوضع المالي ومناقشة التقرير الإداري الذي يعده أمين السر، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر الخميس ٢٠ الحالي في مركز النقابة في " .واعلنت انه "إذا لم تتوافر الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سدّدوا بدل اشتراكهم في الأولى ، تنعقد الجمعية العمومية العادية يوم الخميس ٢٧ منه في دورة ثانية تعتبر قانونية بمن حضر من الأعضاء.