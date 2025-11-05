لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات

Advertisement

كما حضر القاضي ايمن احمد عن ، والقاضية ريما خليل، ومديرة معهد حقوق الانسان في السيوفيوصدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت الانسان البحث في ادخال تعديلات على القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.