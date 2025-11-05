29
لبنان
لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات
Lebanon 24
05-11-2025
|
05:00
عقدت
لجنة حقوق الإنسان
النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب
ميشال موسى
وحضور النواب :
ملحم خلف
،
قاسم هاشم
، وأسعد
درغام
.
كما حضر القاضي ايمن احمد عن
وزارة العدل
، والقاضية ريما خليل، ومديرة معهد حقوق الانسان في
نقابة المحامين
إليزابيت
السيوفي
وصدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت
لجنة حقوق
الانسان البحث في ادخال تعديلات على القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
