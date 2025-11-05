Advertisement

لبنان

لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1438343-638979412510382691.jpg
Doc-P-1438343-638979412510382691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب :ملحم خلف، قاسم هاشم، وأسعد درغام .
Advertisement

 كما حضر القاضي ايمن احمد عن وزارة العدل، والقاضية ريما خليل، ومديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين إليزابيت السيوفي 

وصدر عن اللجنة  البيان التالي: "تابعت لجنة حقوق الانسان البحث في ادخال تعديلات على القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الإنسان النيابية.. بحث في الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
05/11/2025 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
05/11/2025 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة نيابية تبحث تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية
lebanon 24
05/11/2025 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
lebanon 24
05/11/2025 14:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة حقوق الإنسان

قانون المخدرات

نقابة المحامين

وزارة العدل

ميشال موسى

أسعد درغام

قاسم هاشم

لجنة حقوق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24