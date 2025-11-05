Advertisement

لبنان

بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة برج رحال"

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1438351-638979423431311603.jpg
Doc-P-1438351-638979423431311603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في غارة برج رحال هو حسين ديب، من بلدة شحور، وسكان معركة.
Advertisement

 
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة ديب على طريق برج رحال، ما أدى إلى استشهاده.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
lebanon 24
05/11/2025 14:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هوية المستهدف في "غارة حاروف"
lebanon 24
05/11/2025 14:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة حيّ الرويس"
lebanon 24
05/11/2025 14:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الناقورة"
lebanon 24
05/11/2025 14:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

حسين ديب

برج رحال

إسرائيل

لبنان

شحور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24