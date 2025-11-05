Advertisement

لبنان

باسيل: ليس لدينا إلا الدولة والجيش

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1438352-638979423501330779.jpg
Doc-P-1438352-638979423501330779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بلدة حصارات في قضاء جبيل، ضمن جولاته في المنطقة، حيث التقى الكاهن الأب جان عاصي الذي قدّم له الإنجيل هدية رمزية، قبل أن ينتقل إلى منزل ذوي الشهيدين طوني ونعمان بولس.
Advertisement

وفي لقاءٍ جامع في صالة كنيسة البيدر، ألقى باسيل كلمة عبّر فيها عن تأثره بما لمسه من "بساطةٍ وأصالةٍ وكرمٍ وغنى إنساني" لدى أهالي البلدة، قائلاً إنّ "حصارات تشبهنا بأهلها المتمسكين بالدولة والشرعية والجيش، والذين يدفعون ثمن التمسك بها تضحياتٍ وغدراً".

واعتبر أن الحديث عن حرق صورة "أمرٌ رخيص أمام الغدر بحياة شبابٍ استشهدوا لأنهم اجتمعوا على فكرة الدولة والشرعية"، مضيفًا: "نحن في معركة وجود وبقاء للحفاظ على هويتنا وثقافتنا، وليس أمامنا سوى الدولة والجيش ليحفظا سيادتنا وكرامتنا".

وانتقد باسيل وضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليات كبيرة بإمكانات محدودة وغياب القرار السياسي الواضح، قائلاً: "يُقال للجيش في العلن أن يحسم ويعتقل، وفي السرّ يُطلب منه غضّ النظر، ما يضعه في موقع الإرباك".

كما شدد على أنّ على السلطة في الأزمات الكبرى أن تصارح شعبها بالحقيقة وتضع رؤية واضحة لبثّ الطمأنينة، "حتى لا يضطر كل فرد إلى البحث عن حماية ذاتية لنفسه".

وفي الشق المتعلق بالاغتراب، أشار باسيل إلى أن "تسمية اللبنانيين المنتشرين بهذا الاسم تهدف إلى تذكيرهم بأنهم ليسوا غرباء عن وطنهم، حتى لو اندمجوا ونجحوا في بلدان الاغتراب"، مشيدًا بدورهم في دعم لبنان خلال أزماته.

وأكد أن "حصارات تجسد قيمة الانتشار اللبناني الذي ساهم في إبراز رسالة لبنان في العالم"، مذكرًا بأن وزارة الخارجية خلال توليه مسؤوليتها عملت على تعزيز تواصل المغتربين مع وطنهم وتأمين حقهم في التمثيل النيابي.

وختم بالقول إن "التيار يخوض معركة كبرى لربط المنتشرين تدريجيًا بلبنان، واستعادة جنسيتهم، وضمان مشاركتهم في الحياة الوطنية، ولو على حساب مصالحنا الانتخابية"، معتبرًا ذلك "خيارًا استراتيجيًا من أجل الحفاظ على لبنان الرسالة".
مواضيع ذات صلة
باسيل: لبنان يريد رجال دولة لديهم ضمير وليس رجال سلطة
lebanon 24
05/11/2025 14:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يجول في الشوف: من المؤسف الا تكون دير القمر مركز استقطاب للسياحة
lebanon 24
05/11/2025 14:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من الطبيعي أن نهتمّ بالحفاظ على الهويّة اللبنانية والوطن ليس فقط الارض بل الشعب أيضا
lebanon 24
05/11/2025 14:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا دولة واحدة إلا بجيش واحد وكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع و "ضميري مرتاح"
lebanon 24
05/11/2025 14:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

وزارة الخارجية

التيار الوطني

جبران باسيل

الانتخابية

التيار

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24