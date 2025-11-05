باسيل: ليس لدينا إلا الدولة والجيش

Advertisement

زار رئيس " " النائب بلدة حصارات في قضاء جبيل، ضمن جولاته في المنطقة، حيث التقى الكاهن الأب جان عاصي الذي قدّم له الإنجيل هدية رمزية، قبل أن ينتقل إلى منزل ذوي الشهيدين طوني ونعمان بولس.وفي لقاءٍ جامع في صالة كنيسة البيدر، ألقى كلمة عبّر فيها عن تأثره بما لمسه من "بساطةٍ وأصالةٍ وكرمٍ وغنى إنساني" لدى أهالي البلدة، قائلاً إنّ "حصارات تشبهنا بأهلها المتمسكين بالدولة والشرعية والجيش، والذين يدفعون ثمن التمسك بها تضحياتٍ وغدراً".واعتبر أن الحديث عن حرق صورة "أمرٌ رخيص أمام الغدر بحياة شبابٍ استشهدوا لأنهم اجتمعوا على فكرة الدولة والشرعية"، مضيفًا: "نحن في معركة وجود وبقاء للحفاظ على هويتنا وثقافتنا، وليس أمامنا سوى الدولة والجيش ليحفظا سيادتنا وكرامتنا".وانتقد باسيل وضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليات كبيرة بإمكانات محدودة وغياب القرار السياسي الواضح، قائلاً: "يُقال للجيش في العلن أن يحسم ويعتقل، وفي السرّ يُطلب منه غضّ النظر، ما يضعه في موقع الإرباك".كما شدد على أنّ على السلطة في الأزمات الكبرى أن تصارح شعبها بالحقيقة وتضع رؤية واضحة لبثّ الطمأنينة، "حتى لا يضطر كل فرد إلى البحث عن حماية ذاتية لنفسه".وفي الشق المتعلق بالاغتراب، أشار باسيل إلى أن "تسمية اللبنانيين المنتشرين بهذا الاسم تهدف إلى تذكيرهم بأنهم ليسوا غرباء عن وطنهم، حتى لو اندمجوا ونجحوا في بلدان الاغتراب"، مشيدًا بدورهم في دعم خلال أزماته.وأكد أن "حصارات تجسد قيمة الانتشار اللبناني الذي ساهم في إبراز رسالة لبنان في العالم"، مذكرًا بأن خلال توليه مسؤوليتها عملت على تعزيز تواصل المغتربين مع وطنهم وتأمين حقهم في التمثيل النيابي.وختم بالقول إن " يخوض معركة كبرى لربط المنتشرين تدريجيًا بلبنان، واستعادة جنسيتهم، وضمان مشاركتهم في الحياة الوطنية، ولو على حساب مصالحنا "، معتبرًا ذلك "خيارًا استراتيجيًا من أجل الحفاظ على لبنان الرسالة".