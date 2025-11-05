جابر بحث مع الموفد الفرنسي برامج الإصلاح المالي

Advertisement

عقد ياسين جابر اجتماعًا مع المستشار الاقتصادي والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جاك دو لا جوجي، بحضور رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرنسوا سبورير، والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، إلى جانب للمالية معراوي وعدد من المستشارين والخبراء من الجانبين اللبناني والفرنسي.ووفق بيان صادر عن للوزارة، يأتي اللقاء في إطار متابعة برامج الإصلاح المالي والاقتصادي المشتركة بين وفرنسا. وقد تم خلاله البحث في خيارات إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يضمن حماية المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي، مع التشديد على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.وتناول المجتمعون الأوضاع السياسية والمالية الراهنة وانعكاساتها على السياسة النقدية وسعر الصرف والاستقرار المالي والموازنة العامة، فيما أكد الجانب الفرنسي ضرورة توحيد المقاربات التقنية بين وصندوق لتسريع مسار الإصلاحات.، شدد الوزير جابر على أهمية الإسراع في التحول الرقمي للمرافئ والمراكز الجمركية، لما لذلك من دور في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الإيرادات العامة.واختُتم الاجتماع بالتوافق على إعداد خارطة طريق تتضمن الاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، ووضع مقترحات تشريعية لإعادة هيكلة المصارف، ومواصلة الحوار الفني حول السياسة المالية والنقدية، بهدف تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.