آخر خبر.. مهلة من براك للبنان وحديث عن "هجمات إسرائيلية"!

قالت القناة الـ"13" إن المبعوث الأميركي توم براك منح مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح " ".

وأوضح براك، بحسب التقرير، أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن من شن هجمات وستتفهم ذلك.





وأضافت القناة الـ13 بأن الجيش يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد حزب الله، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، أن يؤدي الضغط على الحكومة إلى نزع سلاح حزب الله.





ويسود التوتر الأجواء بين وإسرائيل مع تصاعد قلق وتوتر إقليمي مع تزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل.





وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أنّ حزب الله تمكن جزئياً من إعادة بناء شبكة إمداداته العسكرية، متلقياً شحنات أسلحة من عبر وسوريا.





وفي المقابل، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية رصد نشاط مكثف للحزب يهدف إلى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني، لا سيما شمال نهر الليطاني.

