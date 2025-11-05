29
لبنان
آخر خبر.. مهلة من براك للبنان وحديث عن "هجمات إسرائيلية"!
Lebanon 24
05-11-2025
|
05:40
A-
A+
قالت القناة
الإسرائيلية
الـ"13" إن المبعوث الأميركي توم براك منح
الجيش اللبناني
مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح "
حزب الله
".
وأوضح براك، بحسب التقرير، أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن
إسرائيل
من شن هجمات وستتفهم
الولايات المتحدة
ذلك.
وأضافت القناة الـ13 بأن الجيش
الإسرائيلي
يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد حزب الله، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف،
على أمل
أن يؤدي الضغط على الحكومة
اللبنانية
إلى نزع سلاح حزب الله.
ويسود التوتر الأجواء بين
لبنان
وإسرائيل مع تصاعد قلق وتوتر إقليمي مع تزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أنّ حزب الله تمكن جزئياً من إعادة بناء شبكة إمداداته العسكرية، متلقياً شحنات أسلحة من
إيران
عبر
العراق
وسوريا.
وفي المقابل، تؤكد الاستخبارات الإسرائيلية رصد نشاط مكثف للحزب يهدف إلى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني، لا سيما شمال نهر الليطاني.
هيئة البث الإسرائيلية حذرت من أن "لا مكان محصناً في لبنان" إذا واصل الحزب إعادة تسليحه، فيما تتجه
تل أبيب
إلى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية، وإن كانت لا ترقى بعد إلى مستوى الحرب المفتوحة.
(سكاي نيوز عربية)
