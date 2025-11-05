Advertisement

لبنان

قبلان عرض الاوضاع وسبل التعاون مع السفير التركي

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1438366-638979434235013211.png
Doc-P-1438366-638979434235013211.png photos 0
استقبل النائب الدكتور قبلان قبلان في مجلس النواب صباح اليوم السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، في زيارة تعارف وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين بيروت وأنقرة في مختلف المجالات.

وأكد السفير لوتيم خلال اللقاء دعم بلاده الدائم للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، مشدّدًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين.

من جهته، رحّب النائب قبلان بالسفير التركي، مثمّنًا زيارته ومؤكدًا حرصه على تعميق العلاقات اللبنانية–التركية، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية في لبنان.
صباح اليوم

اللبنانية

دبلوماسي

التركية

من جهته

الثنائي

بيروت

التركي

