قبلان عرض الاوضاع وسبل التعاون مع السفير التركي

Advertisement

استقبل النائب الدكتور قبلان قبلان في مجلس النواب السفير في مراد لوتيم، في زيارة تعارف وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين وأنقرة في مختلف المجالات.وأكد السفير لوتيم خلال اللقاء دعم بلاده الدائم للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، مشدّدًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين.، رحّب النائب قبلان بالسفير التركي، مثمّنًا زيارته ومؤكدًا حرصه على تعميق العلاقات اللبنانية– ، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية في لبنان.