بايراقداريان بحثت وبخاري سبل تعزيز التعاون الرياضي

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها، سفير لدى وليد بخاري، في زيارة تعارف وتنسيق تناولت سبل التعاون المشترك بين البلدين.وبحث الجانبان في العلاقات اللبنانية– في مجالي الشباب والرياضة، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل بين المؤسسات والاتحادات المعنية. كما تطرقا إلى الزيارة المرتقبة للوزيرة بايراقداريان إلى لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي.وقدّمت عرضًا شاملًا للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى دعم الشباب والرياضيين، مؤكدة أهمية الشراكة اللبنانية–السعودية في تطوير هذا القطاع الحيوي.