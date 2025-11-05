Advertisement

لبنان

بايراقداريان بحثت وبخاري سبل تعزيز التعاون الرياضي

Lebanon 24
05-11-2025 | 05:48
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، في زيارة تعارف وتنسيق تناولت سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وبحث الجانبان في العلاقات اللبنانية–السعودية في مجالي الشباب والرياضة، وسبل تطويرها وتعزيز التبادل بين المؤسسات والاتحادات المعنية. كما تطرقا إلى الزيارة المرتقبة للوزيرة بايراقداريان إلى المملكة لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وقدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى دعم الشباب والرياضيين، مؤكدة أهمية الشراكة اللبنانية–السعودية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
