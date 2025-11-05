البساط: لبنان منفتح على الاستثمار وشريك في الازدهار لا متلقٍ للمساعدات



Advertisement

استُهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الوزير البساط كلمة نقل فيها تحيات الرئيس سلام، معتبرًا أن عودة البعثة الاقتصادية إلى تمثل تجديدًا للثقة بلبنان وإيمانًا بقدرته على النهوض. وأشار إلى أن لبنان رغم أزماته المالية والسياسية لم ينكسر، بل يعيش مرحلة تحول حقيقية، مستعرضًا أبرز الإصلاحات الجارية، ومنها إعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الانضباط المالي، والتعاون مع ، وحماية حقوق المودعين.



وأكد البساط أن لبنان منفتح على الأعمال والاستثمار، بفضل اقتصاده الحر وطاقاته البشرية المتميزة، مشددًا على أن أي رؤية اقتصادية ناجحة يجب أن تستند إلى رأس المال والثقافي، والروابط الإقليمية والاغترابية، وتطوير التجمعات الإنتاجية، والاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعات الإبداعية والسياحة الطبية والزراعة الغذائية. انعقد في فندق "جفينور روتانا" مؤتمر بمناسبة عودة البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى ، برعاية نواف سلام ممثلًا بوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبحضور ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية ليفون أميرجيان، والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدكتورة كارلا أده، إضافة إلى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والشركات والفرنكوفونية.استُهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الوزير البساط كلمة نقل فيها تحيات الرئيس سلام، معتبرًا أن عودة البعثة الاقتصادية إلى تمثل تجديدًا للثقة بلبنان وإيمانًا بقدرته على النهوض. وأشار إلى أن لبنان رغم أزماته المالية والسياسية لم ينكسر، بل يعيش مرحلة تحول حقيقية، مستعرضًا أبرز الإصلاحات الجارية، ومنها إعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الانضباط المالي، والتعاون مع ، وحماية حقوق المودعين.وأكد البساط أن لبنان منفتح على الأعمال والاستثمار، بفضل اقتصاده الحر وطاقاته البشرية المتميزة، مشددًا على أن أي رؤية اقتصادية ناجحة يجب أن تستند إلى رأس المال والثقافي، والروابط الإقليمية والاغترابية، وتطوير التجمعات الإنتاجية، والاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعات الإبداعية والسياحة الطبية والزراعة الغذائية.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحات شفافة ورقمنة للإدارة العامة، وتعمل على خلق مناخ استثماري جاذب، داعيًا الشركاء الفرنكوفونيين إلى الاستثمار في لبنان لا من باب المساعدة بل كشراكة في الازدهار.



أما ممثل المنظمة الدولية ليفون أميرجيان، فشدّد على أن عودة البعثة إلى لبنان تجسّد تضامن الفرنكوفونية وثقتها بصمود اللبنانيين، مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى لتحويل الحوارات السابقة إلى مشاريع وشراكات اقتصادية ملموسة.

وأوضح أن البعثات الاقتصادية للفرنكوفونية جمعت منذ ثلاث سنوات أكثر من 2000 شركة من 35 دولة، وأسفرت عن أكثر من 5000 لقاء عمل، مؤكداً أن الفرنكوفونية الاقتصادية باتت منصة حقيقية للنمو والابتكار المشترك.



وأشار أميرجيان إلى أن البعثة الحالية تأتي امتداداً لخطة الطوارئ للتضامن مع لبنان التي أطلقتها المنظمة عام 2024، موضحاً أنها ستتضمّن لقاءات ثنائية بين الشركات اللبنانية والفرنكوفونية، وزيارات ميدانية لمراكز الابتكار والشركات الرائدة مثل منطقة بيروت الرقمية و"كوزمالين" و"فارمالين".



واختُتم اليوم الأول من المؤتمر بجلسات حوارية حول القطاعات الاستراتيجية في لبنان وأمن المعاملات المصرفية والرقمنة الإدارية كضمانة لثقة المستثمرين، على أن تُستكمل أعمال المؤتمر خلال اليومين المقبلين بجولات ميدانية على المؤسسات المحلية.