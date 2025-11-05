29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البساط: لبنان منفتح على الاستثمار وشريك في الازدهار لا متلقٍ للمساعدات
Lebanon 24
05-11-2025
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
انعقد
صباح اليوم
في فندق "جفينور روتانا" مؤتمر بمناسبة عودة البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى
لبنان
، برعاية
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام ممثلًا بوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبحضور ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية ليفون أميرجيان، والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدكتورة كارلا أده، إضافة إلى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والشركات
اللبنانية
والفرنكوفونية.
Advertisement
استُهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الوزير البساط كلمة نقل فيها تحيات الرئيس سلام، معتبرًا أن عودة البعثة الاقتصادية إلى
بيروت
تمثل تجديدًا للثقة بلبنان وإيمانًا بقدرته على النهوض. وأشار إلى أن لبنان رغم أزماته المالية والسياسية لم ينكسر، بل يعيش مرحلة تحول حقيقية، مستعرضًا أبرز الإصلاحات الجارية، ومنها إعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز الانضباط المالي، والتعاون مع
صندوق النقد الدولي
، وحماية حقوق المودعين.
وأكد البساط أن لبنان منفتح على الأعمال والاستثمار، بفضل اقتصاده الحر وطاقاته البشرية المتميزة، مشددًا على أن أي رؤية اقتصادية ناجحة يجب أن تستند إلى رأس المال
البشري
والثقافي، والروابط الإقليمية والاغترابية، وتطوير التجمعات الإنتاجية، والاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعات الإبداعية والسياحة الطبية والزراعة الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحات شفافة ورقمنة للإدارة العامة، وتعمل على خلق مناخ استثماري جاذب، داعيًا الشركاء الفرنكوفونيين إلى الاستثمار في لبنان لا من باب المساعدة بل كشراكة في الازدهار.
أما ممثل المنظمة الدولية ليفون أميرجيان، فشدّد على أن عودة البعثة إلى لبنان تجسّد تضامن الفرنكوفونية وثقتها بصمود اللبنانيين، مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى لتحويل الحوارات السابقة إلى مشاريع وشراكات اقتصادية ملموسة.
وأوضح أن البعثات الاقتصادية للفرنكوفونية جمعت منذ ثلاث سنوات أكثر من 2000 شركة من 35 دولة، وأسفرت عن أكثر من 5000 لقاء عمل، مؤكداً أن الفرنكوفونية الاقتصادية باتت منصة حقيقية للنمو والابتكار المشترك.
وأشار أميرجيان إلى أن البعثة الحالية تأتي امتداداً لخطة الطوارئ للتضامن مع لبنان التي أطلقتها المنظمة عام 2024، موضحاً أنها ستتضمّن لقاءات ثنائية بين الشركات اللبنانية والفرنكوفونية، وزيارات ميدانية لمراكز الابتكار والشركات الرائدة مثل منطقة بيروت الرقمية و"كوزمالين" و"فارمالين".
واختُتم اليوم الأول من المؤتمر بجلسات حوارية حول القطاعات الاستراتيجية في لبنان وأمن المعاملات المصرفية والرقمنة الإدارية كضمانة لثقة المستثمرين، على أن تُستكمل أعمال المؤتمر خلال اليومين المقبلين بجولات ميدانية على المؤسسات المحلية.
مواضيع ذات صلة
البساط والمجلس الاقتصادي يطلقان مبادرة جديدة لتعزيز الاستثمار ببيروت
Lebanon 24
البساط والمجلس الاقتصادي يطلقان مبادرة جديدة لتعزيز الاستثمار ببيروت
05/11/2025 14:11:38
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
05/11/2025 14:11:38
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: ندعو الشركاء لدعم مشاريع صناعات الدفاع الجوي في أوكرانيا ومواصلة الاستثمار فيها
05/11/2025 14:11:38
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
05/11/2025 14:11:38
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
صباح اليوم
اللبنانية
دبلوماسي
الجمهوري
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
Lebanon 24
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
07:00 | 2025-11-05
05/11/2025 07:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
Lebanon 24
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
07:00 | 2025-11-05
05/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
Lebanon 24
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
06:52 | 2025-11-05
05/11/2025 06:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
Lebanon 24
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
06:50 | 2025-11-05
05/11/2025 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
06:48 | 2025-11-05
05/11/2025 06:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-11-05
سلام استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ووزير المالية والمدير التنفيذي للبنك الدولي
07:00 | 2025-11-05
تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا
06:52 | 2025-11-05
حريق كبير في كوثرية السياد... ومناشدة من الأهالي (فيديو)
06:50 | 2025-11-05
جعجع لبري: قولك غير صحيح إطلاقاًَ
06:48 | 2025-11-05
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
06:40 | 2025-11-05
بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 14:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24