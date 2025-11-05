حالياً.. ماذا يجري في شاتيلا؟

كشفت معلومات " " أن المنازل التي تمت مداهمتها في مخيم من قبل الفلسطيني حيث كانت تمثل أوكاراً للمخدرات، قد جرى إقفالها ومنع الوصول إليها بتاتاً، مع إقفال كافة المخارج المؤدية إليها.

