لبنان

حالياً.. ماذا يجري في شاتيلا؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:02
كشفت معلومات "لبنان24" أن المنازل التي تمت مداهمتها في مخيم شاتيلا من قبل قوات الأمن الوطني الفلسطيني حيث كانت تمثل أوكاراً للمخدرات، قد جرى إقفالها ومنع الوصول إليها بتاتاً، مع إقفال كافة المخارج المؤدية إليها.
وذكرت المعلومات أنَّ عمليات رصد الداخلين إلى المخيم والخارجين منه  مستمرة خصوصاً من الغرباء الذين كانوا يأتون إلى أوكار المخدرات للحصول عليها، مشيرة إلى أنّ هناك ارتياحاً شديداً داخل المخيمات،  لناحية أنّ ظاهرة ترويج المخدرات تراجعت بشدّة كبيرة ولم يعد ملحوظاً أي نشاط من هذا القبيل داخل شاتيلا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

