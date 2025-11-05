Advertisement

لبنان

هذا جديد "الجماعة الإسلامية"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:15
عُلم أن "الجماعة الإسلامية" في الشوف تتحضر لخوض معركة الانتخابات النيابية من خلال طرح أسماء عديدة للترشيح، لكن ما من اسمٍ محسوم حتى الآن خصوصاً أن هناك حوارات داخلية بهذا الخصوص.
وذكرت المعلومات أنّ الجماعة فتحت خطوط تواصل مع مختلف الأطراف السياسية في المنطقة، فيما تقول مصادرها إنّ إمكانية تحالفها مع أطرافٍ سبق أن تم التواصل معها في انتخابات العام 2022 هو أمرٌ "غير مستبعد"، بانتظار تبلور صورة التحالفات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

